Τι γνωρίζουμε για τη σύλληψη του Άντριου - Η ανακοίνωση του βασιλιά Καρόλου

Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ ως ύποπτος για κατάχρηση εξουσίας.

Ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε και ο αδελφός του, βασιλιάς Κάρολος.

Η ανακοίνωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη Άντριου

Σύμφωνα με το BBC, η δήλωση από τον βασιλιά Κάρολο μετά την σύλληψη του Άντριου, ανέφερε:

«Έμαθα με βαθιά ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και την υποψία για παράβαση καθήκοντος.

Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία με την οποία το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές.

Σε αυτό, όπως έχω πει και πριν, έχουν την πλήρη και αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία μας.

Θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του.

Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να σχολιάσω περαιτέρω το θέμα.

Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους σας».

Για πόσο μπορεί να κρατηθεί ο Άντριου

Το BBC Radio 5 Live μίλησε με τον Ντάνι Σο, σχολιαστή σε αστυνομικά θέματα, σχετικά με το τι συνεπάγεται στην πραγματικότητα η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Ο Σο λέει ότι το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να κρατηθεί ο πρώην πρίγκιπας είναι 96 ώρες - αλλά αυτό θα απαιτούσε πολλαπλές παρατάσεις από ανώτερους αξιωματικούς της αστυνομίας και από το Πρωτοδικείο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ύποπτοι κρατούνται για 12 ή 24 ώρες και στη συνέχεια είτε κατηγορούνται είτε αφένονται ελεύθεροι εν αναμονή περαιτέρω έρευνας, υποστήριξε ο ίδιος.

Ο Άντριου θα τοποθετηθεί σε «ένα κελί σε μια αίθουσα κράτησης» με μόνο «ένα κρεβάτι και μια τουαλέτα», όπου θα περιμένει μέχρι την ανάκρισή του από την αστυνομία. Ο Σο λέει ότι «δεν θα υπάρχει ειδική μεταχείριση για αυτόν».

Άγνωστη παραμένει η ώρα που συνελήφθη ο Άντριου και το πού κρατείται.

Η αστυνομία έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει τα σπίτια και τα υπάρχοντα του Άντριου

Ο Νταλ Μπαμπού, πρώην επιθεωρητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε στο BBC News ότι η πίεση «αυξανόταν συνεχώς» τις τελευταίες εβδομάδες.

Thames Valley Police have opened an investigation into an offence of misconduct in public office.



A man in his sixties from Norfolk has been arrested and remains in police custody. As per national guidance we will not name the arrested man.



Read more: https://t.co/wehZDx4InV pic.twitter.com/b23l2KeOHG — Thames Valley Police (@ThamesVP) February 19, 2026

Ο πρώην ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας λέει ότι με τη σύλληψη του Άντριου, η αστυνομία θα έχει «πρόσβαση σε υπολογιστές, αρχεία, φωτογραφίες και οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά στοιχεία».

Λέει επίσης ότι οι αστυνομικοί «μπορούν να πραγματοποιήσουν έρευνες σε οποιοδήποτε ακίνητο του ανήκει ή κατοικεί, ή σε οποιοδήποτε άλλο ακίνητο ελέγχει, οπότε είναι πολύ πιθανό να γίνουν έρευνες και σε άλλες περιοχές».

Με πληροφορίες από BBC / lifo.gr