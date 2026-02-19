Ο Δ.Πάφου ενημέρωσε τον ΚΟΑ πως χρειάζεται να υποβάλει αίτηση για άδεια λειτουργίας κολυμβητηρίου

Προχωρούν οι διαδικασίες για την ομαλή μετάβαση του Κολυμβητηρίου της Πάφου στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού με τον όλο συντονισμό να έχει αναλάβει ο Δρ. Χρίστος Χρίστου, Προϊστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάφου.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα, Πέμπτη με τον KOA, ο αρμόδιος λειτουργός του Δήμου διευκρίνισε ότι η αίτηση για την άδεια λειτουργίας θα πρέπει να υποβληθεί από τον ΚΟΑ στην αρμόδια αρχή, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Δήμος Πάφου.

Όπως δήλωσε ο κ. Χρίστου, κατά την επικοινωνία του εξήγησε στους λειτουργούς του ΚΟΑ ότι για την έκδοση της άδειας λειτουργίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή από τον ΚΟΑ αίτησης με βάση το Πρώτο Παράρτημα του περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου του 2025, στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται έγκυρο Υγειονομικό Πιστοποιητικό, έγκυρο πιστοποιητικό από την Η.Μ.Υ. και πιστοποιητικό τελικής έγκρισης.

Ο Δρ. Χρίστου υπενθύμισε επίσης ότι η Νομοθεσία προβλέπει πως σε περίπτωση αλλαγής του Διαχειριστή ή και του Υπευθύνου Λειτουργίας, η άδεια ακυρώνεται και απαιτείται νέα αίτηση από την αρχή. Παράλληλα, ανέφερε ότι μικρές κατασκευαστικές βελτιώσεις έχουν ήδη γίνει και συνεχίζονται, προσθέτοντας ότι το συμβόλαιο θα πρέπει να είναι απλό.Ακολούθως αναφέρθηκε και στην παραχώρηση του χώρου, η οποία προβλέπει ταυτόχρονη συμμόρφωση με άλλες σχετικές Νομοθεσίες που εφαρμόζονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Δρ. Χρίστου εκτίμησε πως αυτό που απομένει για την άμεση παράδοση είναι να αποσταλούν από τον ΚΟΑ συγκεκριμένες μικρές κατασκευαστικές βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν με προσωπικό του Δήμου, καθώς και να υποβληθεί η σχετική αίτηση.

Υπενθύμισε ακόμη ότι τόσο οι κτηριακές εγκαταστάσεις όσο και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα χρήζουν βελτίωσης, καθώς είναι πολλών ετών, κάτι που – όπως είπε – θα προβλεφθεί στο μέλλον. Όπως εξήγησε, αυτό που θα πρέπει να κάνει ο ΚΟΑ αυτή τη στιγμή είναι να συγκεντρώσει το προσωπικό που θα λειτουργήσει το κολυμβητήριο, να υποβάλει την αίτησή του στον Δήμο Πάφου και να προχωρήσει στην έκδοση της άδειας λειτουργίας, κατέληξε.