Ο ΠΑΣΥΚΑΦ χαιρετίζει την έγκριση του νομοσχεδίου για το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ενέκρινε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου (ΕΙΚ) Νόμος του 2026».

Η θεσμοθέτηση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του καλύτερου συντονισμού και της ολιστικής διαχείρισης των ζητημάτων που αφορούν τον καρκίνο στη χώρα μας. Με τη λειτουργία του ως αυτόνομου επιστημονικού φορέα, το Ινστιτούτο θα αναλάβει τον συντονισμό, την οργάνωση και την εποπτεία θεμάτων που σχετίζονται με την ογκολογία, με στόχο την αναβάθμιση και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας.

Η δημιουργία ενός Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου αποτελούσε για χρόνια βασική προτεραιότητα για τον ΠΑΣΥΚΑΦ. Ο Σύνδεσμος είχε ήδη από το 2016 καταθέσει επίσημη πρόταση προς το Υπουργείο Υγείας και την Εθνική Επιτροπή Καρκίνου, ενώ η ανάγκη αυτή αποτυπώθηκε και στην Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο του 2019.

Σε δήλωσή του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΚΑΦ, κ. Νικόλας Φιλίππου, ανέφερε: «Η έγκριση του Νομοσχεδίου για τη δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας και για όλους τους ανθρώπους που βιώνουν την εμπειρία του καρκίνου. Για τον ΠΑΣΥΚΑΦ, η θεσμοθέτηση ενός τέτοιου φορέα αποτελεί διαχρονικό στόχο, καθώς μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών, στην ενίσχυση της εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο και στη διασφάλιση πιο ολοκληρωμένης και ποιοτικής φροντίδας για τους ασθενείς.

Ως Σύνδεσμος που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τη σημασία της σωστής οργάνωσης και του συντονισμού των υπηρεσιών. Ευελπιστούμε ότι οι διαδικασίες που ακολουθούν θα προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς, ώστε το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου να τεθεί το συντομότερο δυνατό σε λειτουργία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της φροντίδας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με εμπειρία καρκίνου στην Κύπρο.»

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συμβάλει ενεργά, με την εμπειρία και τη γνώση που διαθέτει, ώστε το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό, σύγχρονο και αξιόπιστο πυλώνα για την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την έρευνα και τη φροντίδα του καρκίνου στην Κύπρο.