Προ των πυλών η ψήφιση του νομοσχεδίου για το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου - Έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Υγείας

Την δέσμευση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας ότι πριν το κλείσιμο της Βουλής θα τεθεί προς ψήφιση το νομοσχέδιο για το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, εξέφρασε ο Πρόεδρός της, βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος.

Ανακοίνωσε έκτακτη συνεδρία τη Δευτέρα στις 9:30 με στόχο να ολοκληρωθεί αυθημερόν η κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο κ. Δίπλαρος σημείωσε ότι, «μετά από τέσσερα ίσως χρόνια συζητήσεων για το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου», ένα αίτημα το οποίο ήταν απαίτηση όλων των οργανώσεων, των ιατρικών κέντρων, των ογκολογικών κέντρων, «αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας των πολιτών», το νομοσχέδιο είναι πλέον ενώπιον της Επιτροπής Υγείας.

Σημείωσε ότι σήμερα έγινε η πρώτη συζήτηση, και ότι με δική του απόφαση, «θα ξεκινήσει και θα ολοκληρώσει αυθημερόν» την κατ’ άθρον συζήτηση του νομοσχεδίου για το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, σε έκτακτη συνεδρία της, η Επιτροπή Υγείας την ερχόμενη Δευτέρα στις 9:30. «Στόχος είναι να προλάβουμε πριν κλείσει η Βουλή τις εργασίες της να δώσουμε στον κυπριακό λαό αυτό το οποίο ήταν απαίτηση όλων, δηλαδή μία εποπτική αρχή, ένας φορέας, το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου που θα συντονίζει όλες τις προσπάθειες που κάνουν άλλοι οργανωμένοι φορείς και σύνολα που οφείλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια για το έργο το οποίο επιτελούν».

«Η δέσμευσή μας είναι ότι πριν τις 2 Απριλίου, στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, θα είναι προς ψήφιση το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου» είπε ο κ. Δίπλαρος.

Στις δικές του δηλώσεις ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, είπε ότι ξεκίνησε η συζήτηση για το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, μετά από «αγώνες πολλών χρόνων» και πολλών φορέων, κυρίως της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, όπως ανέφερε.

Το 2021 όταν εξελέγη, είπε, ήταν το πρώτο θέμα το οποίο ενέγραψε ως Βουλευτής στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι είναι τώρα ενώπιον της Επιτροπής και την πεποίθηση ότι θα προχωρήσουν «τάχιστα» με την εξέτασή του, έτσι ώστε να εγκριθεί από την Ολομέλεια πριν το τέλος των εργασιών της Βουλής των Αντιπροσώπων «για να μπορέσουν άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες για διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου και την λειτουργία του».

«Κύρια ευθύνη του είναι η αναθεώρηση της εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο, έτσι ώστε να μπορέσει το Ινστιτούτο να την υλοποιήσει για το καλό των ασθενών», είπε, σημειώνοντας ότι θα αφορά θέματα πρόληψης, έρευνας, φροντίδας, ανακουφιστικής φροντίδας, θεραπειών, και πολλά άλλα. Θα έχει το συντονιστικό ρόλο για όλες τις υπηρεσίες και όλους τους παρόχους αντικαρκινικών υπηρεσιών στην Κύπρο, πρόσθεσε.

«Συμφωνούμε με το περιεχόμενό του, θα το στηρίξουμε και θα προσπαθήσουμε να ψηφιστεί το συντομότερο», είπε ο κ. Αποστόλου.

ΚΥΠΕ