Ανακουφιστική φροντίδα για όλους: Ομόφωνο «ναι» της Βουλής

Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αξιοπρέπειας και της ποιότητας ζωής ασθενών με σοβαρές παθήσεις έγινε σήμερα, καθώς η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα το νομοσχέδιο για την ανακουφιστική φροντίδα.

Με 35 ψήφους υπέρ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε σήμερα το νομοσχέδιο που θεσμοθετεί για πρώτη φορά ολοκληρωμένο πλαίσιο ανακουφιστικής φροντίδας στην Κύπρο, ανοίγοντας τον δρόμο για καθολική πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες.

Στόχος του νόμου, όπως κατατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας, είναι η διασφάλιση ότι κάθε άτομο που πάσχει από σοβαρή ασθένεια θα λαμβάνει ολιστική φροντίδα — ιατρική, ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική — με έμφαση στην ανακούφιση του πόνου, την αξιοπρέπεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία Κέντρων Ανακουφιστικής Φροντίδας, τα οποία θα λειτουργούν κατόπιν άδειας του Υπουργείου Υγείας και θα υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους και πιστοποίηση.

Τα Κέντρα θα μπορούν να λειτουργούν ως νοσηλευτήρια, ξενώνες, μονάδες κατ’ οίκον φροντίδας ή κινητές μονάδες, προσφέροντας υπηρεσίες μέσω διεπιστημονικών ομάδων που περιλαμβάνουν γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσιοθεραπευτές και πνευματικούς συμβούλους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξειδίκευση του προσωπικού, καθώς προβλέπονται προγράμματα κατάρτισης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης, ώστε η φροντίδα να παρέχεται με επιστημονική επάρκεια και σεβασμό στις ανάγκες των ασθενών.

Για τον συντονισμό και την εποπτεία των υπηρεσιών συστήνεται το Εθνικό Συμβούλιο Ανακουφιστικής Φροντίδας, το οποίο θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Υγείας.

Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιο θα παρακολουθεί την εφαρμογή του νόμου, θα εισηγείται πολιτικές, θα αξιολογεί προγράμματα και θα τηρεί μητρώο παρόχων και επαγγελματιών, ενώ θα συμβάλλει και στην προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης στον τομέα.

Η λειτουργία των Κέντρων θα προϋποθέτει την εξασφάλιση άδειας, η οποία θα χορηγείται μόνο εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα πρότυπα ασφάλειας, στελέχωσης και ποιότητας υπηρεσιών.

Ο νόμος προβλέπει επίσης ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις, καθώς και διαδικασίες επιθεώρησης και αναστολής άδειας, με στόχο την προστασία της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των ασθενών.