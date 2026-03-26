Ψηφίστηκε ο νόμος για σακουλάκια νικοτίνης - Καπνικά προϊόντα, απαγορευτικό στην πώληση σε ανήλικούς

Σε νόμο του κράτους ψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση νόμου για τα σακουλάκια νικοτίνης, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα με 43 ψήφους υπέρ. Πρόκειται για πρόταση του βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύση Παντελίδη, με στόχο να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα σε σχέση με τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο κ. Παντελίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ρύθμισης της αγοράς, επισημαίνοντας ότι τα σακουλάκια νικοτίνης κυκλοφορούν ήδη χωρίς να υπόκεινται σε ουσιαστικό έλεγχο. Όπως σημείωσε, η απουσία ρυθμιστικού πλαισίου δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα όταν τα προϊόντα αυτά καταλήγουν στα χέρια ανηλίκων.

Ο νέος νόμος έρχεται να εντάξει τα σακουλάκια νικοτίνης στο υφιστάμενο πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνίσματος, αντιμετωπίζοντάς τα πλέον ως καπνικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι στη διάθεσή τους θα ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί και οι ίδιες υποχρεώσεις που εφαρμόζονται και για τα υπόλοιπα καπνικά.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η πώληση σακουλιών νικοτίνης σε ανηλίκους, ενώ σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας προβλέπονται ποινές που περιλαμβάνουν πρόστιμο έως €2.000 και/ή φυλάκιση έως έξι μήνες. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές αποκτούν σαφές πλαίσιο για τη διενέργεια ελέγχων στην αγορά.

Παράλληλα με τον νόμο, αναμένεται να ακολουθήσει η έκδοση σχετικών κανονισμών, οι οποίοι θα καθορίζουν πιο συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν, όπως μεταξύ άλλων τα όρια περιεκτικότητας σε νικοτίνη.

Η ψήφιση της πρότασης νόμου θεωρείται σημαντικό βήμα προς τη ρύθμιση μιας αγοράς που μέχρι σήμερα λειτουργούσε χωρίς σαφείς κανόνες, με τις Αρχές να καλούνται πλέον να ενισχύσουν και τους ελέγχους για την εφαρμογή της νομοθεσίας.