Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου χαιρετίζει την ομόφωνη ψήφιση της νομοθεσίας για το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ομόφωνη έγκριση από την Ολομέλεια της Βουλής της θέσπισης της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του «Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου», μιας εξέλιξης με καθοριστική σημασία για το μέλλον της ογκολογικής φροντίδας στην Κύπρο.

Η θεσμοθέτηση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου αποτελεί ένα ουσιαστικό και αναγκαίο βήμα προς την κατεύθυνση του καλύτερου συντονισμού και της ολιστικής διαχείρισης των ζητημάτων που αφορούν τον καρκίνο και την ογκολογία, περιλαμβανομένης της ετοιμασίας, της αναθεώρησης, της επικαιροποίησης και της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής καρκίνου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο είχε ήδη θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός φορέα με στρατηγικό και συντονιστικό ρόλο στον ιδιαίτερα κρίσιμο αυτό τομέα.

Για το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, η δημιουργία ενός εθνικού θεσμού που θα συμβάλει στον συντονισμό πολιτικών, δράσεων και προτεραιοτήτων στον τομέα της ογκολογίας συνιστά μια εξέλιξη ουσίας, η οποία μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική της εθνικής προσπάθειας απέναντι στον καρκίνο.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιτροπών του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, κ. Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης, ανέφερε: «Η λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Κύπρο και για τη συνολική ενίσχυση του πλαισίου αντιμετώπισης του καρκίνου στη χώρα μας. Η δημιουργία ενός θεσμού με συντονιστικό, στρατηγικό και επιστημονικό ρόλο μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής εθνικής προσέγγισης, με επίκεντρο τον ασθενή, την ποιότητα των υπηρεσιών, την αξιοποίηση της γνώσης και των δεδομένων, καθώς και τη διαρκή αναβάθμιση της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας και της έρευνας. Ως Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, χαιρετίζουμε αυτή τη θεσμική εξέλιξη και επαναβεβαιώνουμε τη σταθερή μας προσήλωση στη στήριξη κάθε πρωτοβουλίας που ενισχύει ουσιαστικά την εθνική προσπάθεια απέναντι στον καρκίνο.»

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, με διαχρονική προσφορά στον τομέα της ογκολογίας και σταθερή προσήλωση στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που προάγει τη συνεργασία, τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη συνεχή βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας.