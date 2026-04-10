Συνέντευξη Υπ. Υγείας στον «Π»: «Οι ελλείψεις νοσηλευτών απειλούν την ποιότητα»

«Το πραγματικό ρίσκο για την ποιότητα δεν είναι η χώρα προέλευσης του νοσηλευτή, αλλά η έλλειψη προσωπικού». Σε αυτή τη φράση συμπυκνώνεται η οπτική με την οποία ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης προσεγγίζει τα ανοιχτά μέτωπα του τομέα, σε μια συγκυρία όπου οι ελλείψεις, οι καθυστερήσεις και οι εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις πιέζουν το σύστημα. Στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στον «Π», μιλά για τη στελέχωση, την εποπτεία του ΓεΣΥ και τις θεσμικές εκκρεμότητες στην υγεία, ενώ απαντά και στο ερώτημα ποιος έχει τελικά τον τελευταίο λόγο στα κρίσιμα ζητήματα του τομέα: η πολιτεία ή οι συντεχνίες γιατρών και νοσηλευτών; Αναλάβατε το Υπουργείο Υγείας σε μια περίοδο με πολλές ανοιχτές εκκρεμότητες. Ποια βάλατε πρώτη στην ατζέντα σας; Δεν θα το έθετα στη βάση εκκρεμοτήτων αλλά προτεραιοτήτων. Στην κορυφή της ατζέντας μας βρίσκεται η ενίσχυση της εποπτείας του συστήματος υγείας, ώστε να...