Ανακοίνωση Αναβολής Πορείας Χριστοδούλας 2026

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου και η Τράπεζα Κύπρου ενημερώνουν ότι η Πορεία Χριστοδούλας 2026, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 18 Απριλίου, αναβάλλεται λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε με γνώμονα την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων, εθελοντών και διοργανωτών, καθώς και τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για τη διεξαγωγή της Πορείας.

Η Πορεία Χριστοδούλας αποτελεί έναν θεσμό αγάπης και προσφοράς, στηρίζοντας τις υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν προς τους συμπολίτες μας με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται την Σάββατο 25 Απριλίου 2026, στις 15:30, από τα ίδια σημεία εκκίνησης.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη συνεχή σας στήριξη.