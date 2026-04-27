Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Εθνική Τράπεζα και το Πανεπιστήμιο Κύπρου προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, ενισχύοντας τη στρατηγική τους σύμπραξη για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.

Το μνημόνιο υπεγράφη στη Λευκωσία από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο, κ. Γιώργο Αγιουτάντη και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη.

Στρατηγική σύμπραξη με αναπτυξιακό προσανατολισμό

Η συνεργασία διαμορφώνει ένα δομημένο πλαίσιο διασύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με την πραγματική οικονομία, με έμφαση στη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση της έρευνας. Μέσω στοχευμένων δράσεων, τα δύο μέρη αποσκοπούν στην ενίσχυση της καινοτομίας, την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων και τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Εστίαση στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα

Κεντρικός άξονας της συνεργασίας αποτελεί η ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω του προγράμματος NBG Business Seeds.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν συνέργειες που στηρίζουν νεοφυείς επιχειρήσεις, ενισχύουν τη μετάβαση της έρευνας σε επιχειρηματική εφαρμογή και δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης και πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο

Η συνεργασία εστιάζει ταυτόχρονα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επιστημονική αριστεία καθώς στοχεύει και στην τοποθέτηση φοιτητών και αποφοίτων στην Τράπεζα αλλά και στη συνεργασία των δύο μερών για ανάπτυξη μικροδιαπιστευτηρίων, προσφέροντας εξειδικευμένη γνώση προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο, κ. Γιώργος Αγιουτάντης, δήλωσε: «Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για ενίσχυση της καινοτομίας, της αριστείας και της επιχειρηματικότητας. Συνδέουμε την κορυφαία ακαδημαϊκή γνώση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη διεθνή δικτύωση του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η γνώση μετατρέπεται σε απτή αξία για την οικονομία και την κοινωνία».

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε: «Η σύμπραξη με την Εθνική Τράπεζα ενισχύει την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Κύπρου και συνδέει άμεσα την έρευνα με την οικονομία. Δημιουργούμε ουσιαστικές προοπτικές για την ανάδειξη της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο καινοτομίας, λειτουργώντας ως καταλύτης για την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα.»

Σχετικά με το NBG Business Seeds

Το NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο, με έμφαση στο Fintech, στο ESG, στο RegTech και στις σχετικές με τα χρηματοοικονομικά τεχνολογίες. Περιλαμβάνει δράσεις χρηματοδότησης, επιτάχυνσης, ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και εταιρειών, εκπαίδευσης και καθοδήγησης, παροχής υποδομών και δικτύωσης.

Σχετικά με την Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο

Η Εθνική Τράπεζα είναι μία Τράπεζα με μοναδική ιστορία, αλλά και δυναμικό μέλλον. Με παρουσία στην Κύπρο από το 1910, και ως ξεχωριστή νομική οντότητα από το 1994, η Τράπεζα σήμερα, λειτουργεί με ένα σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει στις εταιρική τραπεζική, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης, trade finance, καταθετικά προϊόντα & κάρτες για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Ταυτόχρονα, επενδύει σταθερά στη βελτίωση της εμπειρίας της εξυπηρέτησης του πελάτη καθώς και στο συνεχή εμπλουτισμό των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τα ψηφιακά της κανάλια. Με επίκεντρο τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, η Εθνική Τράπεζα) παραμένει σταθερά ανθρώπινη, αξιόπιστη, αποτελεσματική και στηρίζει με συνέπεια την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Η Τράπεζα σήμερα απασχολεί πάνω από 140 άτομα και λειτουργεί σε 2 κεντρικά καταστήματα στη Λευκωσία και τη Λεμεσό.