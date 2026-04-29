Eurobank: 6 μήνες δωρεάν Wolt+ & ευρώ €πιστροφή σε κάθε παραγγελία

Σε όλους αρέσει το delivery, αλλά ποιος θέλει να το πληρώνει; Κανείς!

Γι’ αυτό και η Eurobank εξασφάλισε μια σούπερ προσφορά για τους κάτοχους καρτών της, προσφέροντας 6 μήνες δωρεάν συνδρομή στο Wolt+.

Με τη δωρεάν συνδρομή Wolt+, διάρκειας 6 μηνών, οι κάτοχοι καρτών της Eurobank μπορούν να απολαύσουν το φαγητό τους, τον καφέ τους ή άλλα προϊόντα με €0 παράδοση, και αποκλειστικές προσφορές και ειδικά deals από επιλεγμένα καταστήματα. Έτσι οι κάτοχοι καρτών της Τράπεζας αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία σε κάθε τους παραγγελία, σε συνδυασμό με εξοικονόμηση χρημάτων.

Η συγκεκριμένη προσφορά παρέχεται αποκλειστικά μέσα από την εφαρμογή Eurobank Cyprus και η προθεσμία εξαργύρωσής της είναι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027. Οι δικαιούχοι της προσφοράς μπορούν να την εξαργυρώσουν με μερικά πολύ απλά βήματα.

Με την είσοδό τους στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, οι πελάτες της Τράπεζας χρειάζεται να μεταβούν στο προσωπικό τους προφίλ, επιλέγοντας το εικονίδιο με τα αρχικά τους, στην πάνω αριστερή πλευρά της οθόνης. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν την ενότητα «Οφέλη / Benefits» και μετά να πατήσουν το εικονίδιο «Wolt+», ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται για την εξαργύρωση της προσφοράς. Με αυτόν τον τρόπο, η προσφορά ενεργοποιείται άμεσα και οι πελάτες απολαμβάνουν όλα τα οφέλη της δωρεάν συνδρομής Wolt+.

Σημειώνεται ότι η Wolt εντάχθηκε πρόσφατα στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή, προσφέροντας στους κατόχους καρτών Eurobank τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων με κάθε online παραγγελία. Το πρόγραμμα €πιστροφή αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά προγράμματα επιβράβευσης στην αγορά, με 800+ σημεία πώλησης στην Κύπρο και 8500+ στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα επιστροφής χρημάτων.

Για όλες τις λεπτομέρειες της προσφοράς, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: www.eurobank.cy/benefits