«Σύλληψη» 14 ατόμων μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στην κατεχόμενη Αμμόχωστο

Στη «σύλληψη» 14 ατόμων προχώρησε χθες, Τρίτη η «αστυνομία», έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς σε βιομηχανική περιοχή της κατεχόμενης Αμμοχώστου, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο αναζητείται.

Ανακοίνωση της «αστυνομίας», που αναπαράγεται σε τ/κ ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει ότι το επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στις 22:30 το βράδυ της Τρίτης, όταν λεκτική αντιπαράθεση μπροστά από συνεργείο μηχανικών οδήγησε σε συμπλοκή μεταξύ τριών προσώπων. Ακολούθως, άλλο πρόσωπο φέρεται να άνοιξε πυρ αδιακρίτως με πιστόλι που κατείχε «παράνομα» εναντίον συγκεντρωμένων ατόμων, μεταξύ των οποίων και συγγενικό του πρόσωπο.

Από τους πυροβολισμούς δεν προέκυψε τραυματισμός, προκλήθηκαν ωστόσο υλικές ζημιές σε όχημα, προστίθεται. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο συνεργείο, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια τέσσερα φυσίγγια πιστολιού διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Ο φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών αναζητείται, ενώ τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα τέθηκαν υπό «σύλληψη».

Σε άλλη εξέλιξη, στην κατεχόμενη Λευκωσία, έπειτα από έρευνα των «τμημάτων δίωξης ναρκωτικών και πρόληψης εγκλημάτων» σε πρόσωπο και στην οικία του, εντοπίστηκαν περίπου 12 γραμμάρια ουσίας που εκτιμάται ότι είναι κάνναβη, καθώς και έξι φαρμακευτικά δισκία που υπόκεινται σε περιορισμούς συνταγογράφησης. Ο ύποπτος «συνελήφθη» και για τις δύο υποθέσεις συνεχίζονται οι «ανακρίσεις».

ΚΥΠΕ