Οδηγοί προσοχή: Έκλεισαν δύο λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Ακακίου λόγω τροχαίου

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

«Σύλληψη» 14 ατόμων μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στην κατεχόμενη Αμμόχωστο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών αναζητείται, ενώ τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα τέθηκαν υπό «σύλληψη».

Στη «σύλληψη» 14 ατόμων προχώρησε χθες, Τρίτη η «αστυνομία», έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς σε βιομηχανική περιοχή της κατεχόμενης Αμμοχώστου, ενώ ένα ακόμη πρόσωπο αναζητείται.

Ανακοίνωση της «αστυνομίας», που αναπαράγεται σε τ/κ ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει ότι το επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στις 22:30 το βράδυ της Τρίτης, όταν λεκτική αντιπαράθεση μπροστά από συνεργείο μηχανικών οδήγησε σε συμπλοκή μεταξύ τριών προσώπων. Ακολούθως, άλλο πρόσωπο φέρεται να άνοιξε πυρ αδιακρίτως με πιστόλι που κατείχε «παράνομα» εναντίον συγκεντρωμένων ατόμων, μεταξύ των οποίων και συγγενικό του πρόσωπο.

Από τους πυροβολισμούς δεν προέκυψε τραυματισμός, προκλήθηκαν ωστόσο υλικές ζημιές σε όχημα, προστίθεται. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο συνεργείο, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια τέσσερα φυσίγγια πιστολιού διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Σε άλλη εξέλιξη, στην κατεχόμενη Λευκωσία, έπειτα από έρευνα των «τμημάτων δίωξης ναρκωτικών και πρόληψης εγκλημάτων» σε πρόσωπο και στην οικία του, εντοπίστηκαν περίπου 12 γραμμάρια ουσίας που εκτιμάται ότι είναι κάνναβη, καθώς και έξι φαρμακευτικά δισκία που υπόκεινται σε περιορισμούς συνταγογράφησης. Ο ύποπτος «συνελήφθη» και για τις δύο υποθέσεις συνεχίζονται οι «ανακρίσεις».

ΚΥΠΕ

Tags

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

