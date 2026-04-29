Σύνοδος ΚΑΠ στην Πάφο: Στο επίκεντρο η νέα αγροτική πολιτική μετά το 2027 και η βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα

Σημαντικές εξελίξεις για το μέλλον της αγροτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σηματοδοτεί η Σύνοδος των Διευθυντών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), που φιλοξενείται σήμερα στην Πάφο, στο πλαίσιο της προεδρίας της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ. Ο Ανδρέας Γρηγορίου, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η συνάντηση αποτελεί ευκαιρία για έναν δημιουργικό και παραγωγικό διάλογο.

Όπως εξήγησε, οι συμμετέχοντες θα αξιολογήσουν την υφιστάμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική, ενώ θα συζητήσουν και τη μορφή που θα λάβει η νέα πολιτική που θα εφαρμοστεί από το 2028.

Παράλληλα, τόνισε ότι θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προβληματισμών, με στόχο τη διαμόρφωση μιας πιο απλοποιημένης και προσιτής πολιτικής για τους αγρότες, αλλά και πιο αποτελεσματικής και παραγωγικής. Κεντρικός στόχος, όπως είπε, είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και η διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη Σύνοδο συμμετέχουν εκπρόσωποι και από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και ειδικοί που θα καταθέσουν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των συζητήσεων. Από την πλευρά του, ο Μάκης Αντωνιάδης, Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας του ίδιου Υπουργείου, χαρακτήρισε τη συνάντηση ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας.

Όπως σημείωσε, οι Διευθυντές Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ συναντώνται για να εξετάσουν το μείζον ζήτημα που απασχολεί όλα τα κράτη- μέλη, το μέλλον της αγροτικής πολιτικής μετά το 2027.

Ο κ. Αντωνιάδης έκανε λόγο για αυξημένη συμμετοχή, τόσο ποσοτικά όσο και σε επίπεδο εκπροσώπησης, επισημαίνοντας τη συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της ΕΕ, της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, καθώς και δύο Γενικών Διευθυντών από την Ιταλία.

Υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αποτελεί ζήτημα που επηρεάζει όλες τις χώρες, ιδιαίτερα υπό το βάρος των κλιματικών επιπτώσεων που πλήττουν κυρίως τις μεσογειακές περιοχές. Επιπλέον, ανέφερε ότι η συνάντηση δίνει τη δυνατότητα στα κράτη- μέλη να καταθέσουν τις απόψεις τους, οι οποίες θα μεταφερθούν στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας τον Ιούνιο, όπου οι συζητήσεις θα συνεχιστούν σε υπουργικό επίπεδο.

Προανήγγειλε επίσης το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Κύπρο, με το μέλλον της ΚΑΠ να βρίσκεται εκ νέου στην ατζέντα. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα από τα βασικότερα ζητήματα στην ΕΕ, καθώς μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις και να έχει διαμορφωθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Στη σημασία της συγκυρίας αναφέρθηκε και η Αργυρώ Ζερβά, Γενική Γραμματέας Νοσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, η οποία δήλωσε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη περίοδο.

Όπως σημείωσε, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, γεγονός που καθιστά τις συγκεκριμένες συναντήσεις ιδιαίτερα σημαντικές. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι παράλληλα διεξάγονται διαβουλεύσεις και σε επίπεδο ομάδων εργασίας στις Βρυξέλλες, με στόχο την οριστικοποίηση των κανονισμών που θα διέπουν τη νέα προγραμματική περίοδο της ΚΑΠ.