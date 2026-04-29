Επικοινωνία Πούτιν και Τραμπ: «Πολύ κοντά» στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία - Πρόταση για τα πυρηνικά του Ιράν

Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ είχαν την Τετάρτη (29/4) τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε ιδέες για την επίλυση της σύγκρουσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ωστόσο, ο Πούτιν πρότεινε και μια προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία για να σηματοδοτήσει την επέτειο του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου τον επόμενο μήνα, δήλωσε αξιωματούχος του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Ρώσος πρόεδρος είπε στον αμερικανό ομόλογο του ότι πιστεύει πως μια συμφωνία να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά.

Σημειώνεται ότι ο Πούτιν είχε τις προηγούμενες ημέρες απευθείας συνομιλίες με τον ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατά την επίσκεψη του τελευταίου στη Μόσχα.

Μάλιστα, τον περασμένο μήνα, ο Ρώσος πρόεδρος είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, εκφράζοντας τη θέση του ότι η Ρωσία τάσσεται υπέρ της ταχείας αποκλιμάκωσης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

«Να μεταφέρουμε το ουράνιο στη Μόσχα»

Εξάλλου, η Ρωσία εδώ και καιρό δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει στην απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν στη Μόσχα, πρόταση που έχει μεταφέρει ο ίδιος ο Πούτιν στον Τραμπ σε προηγούμενη συνομιλία τους.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, δήλωσε πρόσφατα ότι η Rosatom είναι έτοιμη να βοηθήσει και ότι η εταιρεία παρακολουθεί στενά την πρόοδο των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν.

Ωστόσο, μέχρι τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν έχει κάνει αποδεκτή αυτή την πρόταση, καθώς πιστεύει ότι το Ιράν θα συνεργαστεί για την μεταφορά του ουρανίου στις ΗΠΑ και όχι στη Μόσχα.

