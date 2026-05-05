Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Live Q&A Session του Future Skills Hub του European University Cyprus

Το Future Skills Hub του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του European University Cyprus πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, το δυναμικό Live Q&A Session με τίτλο «Βάλε Τάξη στο Εργασιακό και Οικονομικό Χάος της Ζωής σου», στο Cultural Center του European University Cyprus.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερα από 350 άτομα, τα οποία γέμισαν την αίθουσα με ενέργεια, ενδιαφέρον και ουσιαστική διάθεση για διάλογο. Το κοινό είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει ενεργά σε μια ανοιχτή συζήτηση γύρω από καίρια ζητήματα που αφορούν την εργασία, την επιχειρηματικότητα, την οικονομική διαχείριση και την προσωπική εξέλιξη.

Στη σκηνή βρέθηκαν τρεις κορυφαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα στον χώρο της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης:

Χρήστος Τσούνης

Σπύρος Ανδριανός

Κωνσταντίνος Κίντζιος

Οι ομιλητές μοιράστηκαν με το κοινό πρακτικές συμβουλές, προσωπικές εμπειρίες και εφαρμόσιμες κατευθύνσεις, προσφέροντας έμπνευση αλλά και ουσιαστικά εργαλεία για τη διαχείριση των επαγγελματικών και οικονομικών προκλήσεων της καθημερινότητας.

Η μορφή του Live Q&A έδωσε ιδιαίτερη δυναμική στη βραδιά, καθώς η συζήτηση διαμορφώθηκε μέσα από τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς του κοινού. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα και να λάβουν άμεσες, πρακτικές και ουσιαστικές απαντήσεις από τους ομιλητές.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της συνεχούς ανάπτυξης δεξιοτήτων, της οικονομικής συνειδητότητας και της προσαρμοστικότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τον ρόλο του Future Skills Hub, του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του European University Cyprus, ως ενός κόμβου μάθησης, διαλόγου και ενδυνάμωσης για φοιτητές, νέους επαγγελματίες, ενεργούς εργαζόμενους και επιχειρηματίες.

Το Future Skills Hub εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία, την ενεργό συμμετοχή και τη θετική τους ενέργεια, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της βραδιάς.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον Alpha TV Cyprus για τη στήριξή του ως Χορηγός Επικοινωνίας, καθώς και στους Στρατηγικούς Συνεργάτες, Grant Thornton Cyprus και Eurobank Cyprus, για την καθοριστική συμβολή τους στην υλοποίηση της εκδήλωσης.

Το Future Skills Hub ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό για τις επόμενες δράσεις του, συνεχίζοντας να στηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την επαγγελματική εξέλιξη και τη διά βίου μάθηση στην Κύπρο.