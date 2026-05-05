Χέγκσεθ: Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ - Έχουμε δημιουργήσει ένα πανίσχυρο θόλο

«Έχουμε δημιουργήσει ένα πανίσχυρο θόλο στα Στενά του Ορμούζ» δήλωσε την Τρίτη (5/5) ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για να προσθέσει ότι το Ιράν δεν ελέγχει την θαλάσσια αυτή οδό σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίζεται.

Συγκεκριμένα ο Χέγσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν εγκαταστήσει έναν «ισχυρό κόκκινο, λευκό και μπλε θόλο» πάνω από τα Στενά, αναφερόμενος στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

«Αμερικανικά αντιτορπιλικά βρίσκονται σε θέση, υποστηριζόμενα από εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones και αεροσκάφη επιτήρησης, παρέχοντας 24ωρη επιτήρηση για ειρηνικά εμπορικά πλοία», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα δεν παρέλειψε να στείλει ένα μήνυμα στον Τεχεράνη. «Αφήστε τα πλοία να διέρχονται ελεύθερα. Αυτά τα διεθνή ύδατα ανήκουν σε όλα τα έθνη, όχι στο Ιράν για να τα φορολογήσει ή να τα ελέγξει».

