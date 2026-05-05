Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Χέγκσεθ: Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ - Έχουμε δημιουργήσει ένα πανίσχυρο θόλο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συγκεκριμένα ο Χέγσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν εγκαταστήσει έναν «ισχυρό κόκκινο, λευκό και μπλε θόλο» πάνω από τα Στενά, αναφερόμενος στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

«Έχουμε δημιουργήσει ένα πανίσχυρο θόλο στα Στενά του Ορμούζ» δήλωσε την Τρίτη (5/5) ο  υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για να προσθέσει ότι το Ιράν δεν ελέγχει την θαλάσσια αυτή οδό σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίζεται. 

Συγκεκριμένα ο Χέγσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν εγκαταστήσει έναν «ισχυρό κόκκινο, λευκό και μπλε θόλο» πάνω από τα Στενά, αναφερόμενος στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

«Αμερικανικά αντιτορπιλικά βρίσκονται σε θέση, υποστηριζόμενα από εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones και αεροσκάφη επιτήρησης, παρέχοντας 24ωρη επιτήρηση για ειρηνικά εμπορικά πλοία», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα δεν παρέλειψε να στείλει ένα μήνυμα στον Τεχεράνη. «Αφήστε τα πλοία να διέρχονται ελεύθερα. Αυτά τα διεθνή ύδατα ανήκουν σε όλα τα έθνη, όχι στο Ιράν για να τα φορολογήσει ή να τα ελέγξει».

cnn.gr

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΙΡΑΝΗΠΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα