Ανεξέλεγκτα γυμναστικά όργανα σε αυλές σχολείων - Επιχειρεί να βάλει τάξη το Υπουργείο Παιδείας

Μόδα των τελευταίων χρόνων έχει καταστεί η εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου σε σχολικές μονάδες, συχνά με πρωτοβουλία Σχολικών Εφορειών ή Συνδέσμων Γονέων. Η πρόθεση είναι θετική, μιας και ο στόχος είναι περισσότερη άσκηση, αξιοποίηση των αυλών και ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών, ένα κομμάτι στο οποίο η πλειονότητα των μαθητών μας υστερεί. Ωστόσο, όταν τέτοιες παρεμβάσεις γίνονται χωρίς ενιαίο έλεγχο, χωρίς τεχνική τεκμηρίωση και χωρίς σαφές πλαίσιο χρήσης, δημιουργούνται ζητήματα ασφάλειας, ευθύνης και καθημερινής εποπτείας.

Έγκριση πριν την εγκατάσταση

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να βάλει κανόνες στην τοποθέτηση και λειτουργία υπαίθριων οργάνων εκγύμνασης στα σχολεία, ζητώντας πλέον από τις σχολικές μονάδες και τις Σχολικές Εφορείες να μην προχωρούν μονομερώς σε εγκαταστάσεις. Πριν από οποιαδήποτε αγορά ή τοποθέτηση, θα πρέπει να προηγείται ενημέρωση και έγκριση από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Κεντρικό σημείο των οδηγιών είναι η συμμόρφωση των οργάνων με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16630:2015, το οποίο αφορά μόνιμα εγκατεστημένο εξοπλισμό εξωτερικής άσκησης και θέτει απαιτήσεις για την κατασκευή, την εγκατάσταση, την επιθεώρηση και τη συντήρησή του. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί ένα όργανο να είναι διαθέσιμο στην αγορά ή να παρουσιάζεται ως κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους. Θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιήσεις, εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και σαφείς οδηγίες για τις ηλικίες στις οποίες απευθύνεται.

Χρήση μόνο με σαφείς οδηγίες

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο ποιος εγκαθιστά τον εξοπλισμό. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται από αρμόδια εταιρεία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να εξασφαλίζεται επιθεώρηση από αρμόδιο οργανισμό και πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Παράλληλα, οι σχολικές μονάδες καλούνται να μεριμνούν για τακτικό έλεγχο και συντήρηση, σε συνεργασία με τη Σχολική Εφορεία.

Οι οδηγίες αγγίζουν και την καθημερινή χρήση των οργάνων από τους μαθητές. Η Διεύθυνση κάθε σχολείου θα πρέπει να καθορίζει ξεκάθαρα ποιοι μαθητές μπορούν να τα χρησιμοποιούν, με βάση την ηλικιακή ομάδα για την οποία προορίζεται κάθε όργανο και τις τεχνικές προδιαγραφές του, σε ποιες ώρες και κατά πόσο απαιτείται επίβλεψη εκπαιδευτικού ή μπορεί να γίνεται χρήση χωρίς επίβλεψη, αναλόγως των οδηγιών της κατασκευάστριας εταιρείας. Στον χώρο θα πρέπει επίσης να υπάρχει πινακίδα με κανόνες χρήσης.

Σημαντική είναι και η πρόνοια για τη χωροθέτηση. Τα όργανα δεν πρέπει να εμποδίζουν τη διέλευση ή την πρόσβαση σε χώρους συγκέντρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας είναι σαφές, η άσκηση στα σχολεία ενθαρρύνεται αλλά όχι εις βάρος της ασφάλειας.