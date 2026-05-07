Εκτόξευση 18% στις τιμές πετρελαιοειδών τον Απρίλιο

Στο 2,8% αναρριχήθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στην Κύπρο, σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη Στατιστική Υπηρεσία, με τις τιμές των πετρελαιοειδών να καταγράφουν ετήσια άνοδο 18,3%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο 2026 αυξήθηκε κατά 1,73 μονάδες και έφτασε στις 102,80 μονάδες σε σύγκριση με 101,07 μονάδες τον Μάρτιο 2026.

Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο 2026 αυξήθηκε με ρυθμό 2,8% έναντι ετήσιας αύξησης 1,2% τον Μάρτιο.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2025 σημειώθηκαν στις οικονομικές κατηγορίες Πετρελαιοειδή (18,3%) και Γεωργικά Προϊόντα (9,6%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στον Ηλεκτρισμό και Νερό (-7,9%). Σε σχέση με τον Μάρτιο 2026 η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή (12,6%).

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (8,2%), Ένδυση και Υπόδηση (-5,3%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (4,8%), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (4,2%) και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (3,7%).

Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (8,3%), Ένδυση και Υπόδηση (5,2%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και άλλα Καύσιμα (1,4%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (3,11), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (2,82) και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,85), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Υγεία (-2,61), Ενημέρωση και Επικοινωνία (-1,61) και Ένδυση και Υπόδηση (-1,14).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Απρίλιο 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο 2026 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (1,23), Ένδυση και Υπόδηση (0,32), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και άλλα Καύσιμα (0,17) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,11).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2026 σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2025 είχαν οι Υπηρεσίες Αναψυχής (2,88), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν οι Υπηρεσίες Κινητής Επικοινωνίας (-1,50).

Τα Καύσιμα και Λιπαντικά (0,72) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Απριλίου 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Λαχανικά (-0,20).