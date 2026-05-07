Ιδιωτικές μπίζνες εντός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας: Καταδίκη υψηλόβαθμου στελέχους

Ανώτερο στέλεχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κρίθηκε ένοχο για το αδίκημα της εξασφάλισης εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις και του επιβλήθηκε χθες χρηματική ποινή ύψους €1.000 από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Ο εν λόγω λειτουργός τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του, η οποία τελεσιδίκησε χθες με την επιβολή χρηματικού προστίμου. Για όσο καιρό βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, λαμβάνει το 75% του μισθού του στην κλίμακα Α14.

Μετά τη χθεσινή εξέλιξη, ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, καλείται να αποφασίσει κατά πόσο, αφενός, θα προχωρήσει στην πειθαρχική δίωξή του και αφετέρου, αν θα επαναφέρει τον εν λόγω λειτουργό στα καθήκοντά του.

Μπίζνες με συναδέλφους

Ο καταδικασθείς, μαζί με άλλους τέσσερις συναδέλφους του στην Ελεγκτική Υπηρεσία, συμμετείχε στη σύσταση ιδιωτικής εταιρείας, αποκρύπτοντας το γεγονός ότι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον του επαρχιακού δικαστή Π. Αγαπητού, η ιδιωτική εταιρεία συστάθηκε στις 6/6/2007 με τη συμμετοχή και πέντε λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, οι οποίοι δήλωσαν ψευδώς στον έφορο Εταιρειών ότι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Κι αυτό διότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας για να συμμετάσχει δημόσιος υπάλληλος σε ιδιωτική εταιρεία απαιτείται προηγουμένως άδεια από τον υπουργό Οικονομικών. Η εν λόγω άδεια, η οποία επιτρέπει σε δημόσιους υπαλλήλους να κατέχουν μετοχές ή να κατέχουν θέσεις διευθυντή, γραμματέα ή μέλους διοικητικού συμβουλίου σε ιδιωτικές εταιρείες, παραχωρείται μόνο εφόσον η χορήγησή της εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ή όταν το σχετικό συμφέρον του υπαλλήλου προκύπτει από κληρονομική διαδοχή και δεν επηρεάζει ούτε είναι ασυμβίβαστο με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Στην προκειμένη περίπτωση, δεν πληρούνταν οι πιο πάνω προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σχετικής άδειας και ως εκ τούτου, οι πέντε λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δήλωσαν στον έφορο Εταιρειών ότι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι.

Η αγορά του τεμαχίου

Μέσω της εταιρείας που ίδρυσαν, οι πέντε λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας μαζί με ιδιώτες, αγόρασαν στις 10/7/2007 μεγάλο τεμάχιο γης στον Άγιο Ιωάννη Λευκωσίας, έκτασης 77.147 τ.μ., έναντι τιμήματος που αντιστοιχούσε σε €256.290. Η εκτιμηθείσα αξία του τεμαχίου το 2018 ήταν €345.600. Σήμερα, η αξία του υπερβαίνει τις €500.000.

Στις 30/3/2018, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με την ΑΗΚ για την παραχώρηση αποκλειστικής άδειας χρήσης του τεμαχίου, με σκοπό τη μετατροπή του σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Η σύμβαση ενοικίασης παραμένει σε ισχύ. Μέχρι τις 2/10/2025, η ΑΗΚ έχει καταβάλει στην εταιρεία το συνολικό ποσό των €56.712 ως ενοίκια για τη χρήση του τεμαχίου.

Η ποινική έρευνα

Η δράση τους αποκαλύφθηκε το 2019, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε εντός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Στο μεταξύ, οι τέσσερις από τους πέντε εμπλεκόμενους είχαν ήδη αφυπηρετήσει.

Στις 27/8/2019, ο τότε Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα, ενημερώνοντάς τον για τις ιδιωτικές δραστηριότητες των υφισταμένων του. Παράλληλα, κοινοποίησε το ίδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της εταιρείας τους, στα οποία και οι πέντε δήλωναν ότι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι.

Στις 4/9/2019 άρχισε η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και το 2020 καταχωρίστηκε κατηγορητήριο ενώπιον της δικαιοσύνης. Στην υπόθεση εμπλέκονταν συνολικά πέντε λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εκ των οποίων οι τέσσερις πρόλαβαν και αφυπηρέτησαν. Από αυτούς, ο ένας απεβίωσε πριν από την καταχώριση της υπόθεσης στο δικαστήριο, ενώ ένας δεύτερος δεν διώχθηκε ποινικά λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Οι άλλοι δύο παραδέχθηκαν ενοχή και καταδικάστηκαν στις 27/5/2021. Ο ανώτερος λειτουργός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δεν είχε αφυπηρετήσει δεν παραδέχθηκε ενοχή.

Από τις 7/10/2022 έως τις 19/2/2024, η εκδίκαση της υπόθεσης ανεστάλη, εν αναμονή εξέτασης αιτήματος του κατηγορουμένου προς τον Γενικό Εισαγγελέα για αναστολή της ποινικής δίωξης. Μετά την απόρριψη του αιτήματος, δρομολογήθηκε η ακρόαση της υπόθεσης, η οποία άρχισε στις 11/11/2025 και ολοκληρώθηκε χθες με την επιβολή της ποινής.

Πώς ο δικαστής κατέληξε στην επιβολή προστίμου

Το αδίκημα της εξασφάλισης εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις συνιστά πλημμέλημα, το οποίο τιμωρείται με μέγιστη ποινή φυλάκισης έως τρία έτη. Ωστόσο, κατά την επιμέτρηση της ποινής, το δικαστήριο έλαβε υπόψη σειρά ελαφρυντικών παραγόντων υπέρ του ανώτερου λειτουργού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όπως το λευκό ποινικό του μητρώο, ο χρόνος που παρήλθε από τη διάπραξη του αδικήματος μέχρι την επιβολή της ποινής, η αρνητική δημοσιότητα που υπέστη, καθώς και το γεγονός ότι είναι πατέρας ανήλικων παιδιών.

Με βάση τα πιο πάνω, το δικαστήριο κατέληξε στην επιβολή χρηματικής ποινής, ύψους €1.000.