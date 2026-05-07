Δεν «νιώθει» τον πόλεμο το λιανικό εμπόριο- Στο +6% ο τζίρος τον Μάρτιο

Πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ ήταν τον Μάρτιο η αύξηση του κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου στην Κύπρο, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Η ετήσια αύξηση στον τζίρο του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο ανήλθε στο 6,1% έναντι 1,9% που ήταν ο μέσος όρος στην ΕΕ και 1,2% στην ευρωζώνη.

Τον Φεβρουάριο, η ετήσια αύξηση στην Κύπρο ήταν 5%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στον συνολικό όγκο λιανικού εμπορίου καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+12,4%), την Ουγγαρία (+8,2%) και τη Μάλτα (+7,5%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (-2,3%) και τη Γερμανία (-2,0%).