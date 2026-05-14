Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Microsoft μαζί για στήριξη κυπριακών start-ups

Το EUC Startup Programme powered by Microsoft επιστρέφει με τον 5ο κύκλο του, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική συνεργασία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τη Microsoft για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.

Το Πρόγραμμα διοργανώνεται από τη Σχολή Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με τη Microsoft και κορυφαίους οργανισμούς του κυπριακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, και στοχεύει στη στήριξη 6 κυπριακών start-ups μέσα από έναν δομημένο συνδυασμό εκπαίδευσης, mentoring, ευκαιριών δικτύωσης και πρόσβασης σε πόρους που σχετίζονται με τη Microsoft.

Στόχος του Προγράμματος είναι να βοηθήσει ώριμες start-ups στην Κύπρο να ενισχύσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, να βελτιώσουν την ετοιμότητά τους για την αγορά και να διευρύνουν το δίκτυό τους στο τοπικό επιχειρηματικό οικοσύστημα. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε start-ups που έχουν ξεπεράσει το αρχικό στάδιο της ιδέας και είναι έτοιμες να εξελιχθούν περαιτέρω μέσα σε ένα υποστηρικτικό και δυναμικό περιβάλλον.

Οφέλη για τις Start-Up Επιχειρήσεις

Οι επιλεγμένες start-ups θα επωφεληθούν από:

Εξειδικευμένη εκπαίδευση σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης επιχειρήσεων, προσαρμοσμένη στο στάδιο και στις ανάγκες κάθε start-up

Εξατομικευμένο mentoring από ειδικούς, προσαρμοσμένο στο στάδιο και τις ανάγκες της κάθε start-up

Ευκαιρίες δικτύωσης με επαγγελματίες του επιχειρηματικού χώρου, επενδυτές, ιδρυτές, εκπροσώπους venture capital και άλλους σημαντικούς φορείς

Πρόσβαση σε οφέλη του Microsoft for Startups, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής καθοδήγησης για διερεύνηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, πιθανής πρόσβασης σε έως $5.000 σε Azure credits, εξειδικευμένης καθοδήγησης και στοχευμένων συνεδριών σε θέματα όπως AI, Security, Architecture Optimisation και Marketplace, σύμφωνα πάντοτε με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις

Δωρεάν συμμετοχή για όλες τις επιλεγμένες start-ups

Οι Innovation Partners που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα είναι οι BSM Cyprus, CNP Cyprus, CYTA, ExxonMobil, EY, Gnomi, GrantXpert Consulting, Eurobank, IMH, Logicom, Microsoft, NetU και NewCyTech, ενώ το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) υποστηρίζει επίσης το Πρόγραμμα.

Το EUC Startup Programme powered by Microsoft αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία ενίσχυσης της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, προσφέροντας στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τα κατάλληλα εφόδια, τη γνώση, τις επαφές και την υποστήριξη που χρειάζονται για το επόμενο βήμα της πορείας τους.

Χρονοδιάγραμμα

Μάιος 2026 – Ανακοίνωση του Προγράμματος

10/06/2026 – Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

10/06/2026 - 18/06/2026 – Αξιολόγηση και επιλογή συμμετεχόντων

18/06/2026 – 30/11/2026 – Εκπαιδευτικές και mentoring δραστηριότητες

Δεκέμβριος 2026 – Τελετή Αποφοίτησης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Υποβολή αιτήσεων

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 10/06/2026.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (Call for Applicants) ενώ για λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Στέφανη Θεοφάνους στο startup@euc.ac.cy.

