Με ζημιές έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 288,87 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,75%

Ζημιές κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 288,87 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,75%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 173,55 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,36%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €296.543,31.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, πτώση κατέγραψαν η Κύρια και η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,85% και 0,21% αντίστοιχα. Οι Επενδυτικές Εταιρείες και τα Ξενοδοχεία παρέμειναν αμετάβλητα.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζα Κύπρου με €224.201,59 (τιμή κλεισίματος €9,40 – πτώση 0,69%), της Demetra Holdings με €14.882,50 (τιμή κλεισίματος €1,55 –χωρίς μεταβολή), της Logicom με €13.196 (τιμή κλεισίματος €3,08 – πτώση 0,65%), της Louis PLC με €11.741,63 (τιμή κλεισίματος €0,112 - άνοδος 5,66%) και της Πανδώρα Επενδύσεις με €8.778 (τιμή κλεισίματος €0,224 - πτώση 2,61%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 7 καθοδικά και 1 αμετάβλητη. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 106.

Πηγή: ΚΥΠΕ

