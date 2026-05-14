«Από τη θεωρία στην πράξη» η επιχορήγηση κοινωνικών επιχειρήσεων, λέει ο Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών

Μεταξύ των κινήτρων του «Σχεδίου Ενθάρρυνσης Εγγραφής Δικαιούχων Επιχειρήσεων στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων», περιλαμβάνεται η επιχορήγηση κοινωνικών επιχειρήσεων για κάλυψη αρχικών εξόδων σύστασης και λειτουργίας τους, ανέφερε σε χαιρετισμό ο Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κύπρος Πρωτόπαπας, προσθέτοντας ότι στη βάση του εν λόγω Σχεδίου, δημοσιεύτηκε ανοικτή πρόσκληση προς κάθε εγγεγραμμένη Κοινωνική Επιχείρηση για υποβολή σχετικής αίτησης επιχορήγησης, ως εφάπαξ ποσό, ύψους €10.000.

Ο κ. Πρωτόπαπας μιλούσε στα εγκαίνια της πρώτης Κοινωνικής Επιχείρησης Ένταξης στην Κύπρο, της True Heart Café, την Πέμπτη στη Λευκωσία.

Στον χαιρετισμό του αφού ανέφερε ότι με την ψήφιση και εφαρμογή του περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμου, η Κυπριακή Δημοκρατία έθεσε τα θεμέλια για την ίδρυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο, πρόσθεσε πως με τα εγκαίνια της πρώτης Κοινωνικής Επιχείρησης Ένταξης «ο θεσμός περνά από τη θεωρία στην πράξη».

Ακολούθως είπε ότι αυτό το μοντέλο νέου επιχειρείν δεν αποτελεί απλώς μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, αλλά την έμπρακτη απόδειξη ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να συνδυάζεται ουσιαστικά με την κοινωνική αποστολή, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Επισημαίνοντας πως η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς όρους, αλλά και με τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που προκύπτει ανέφερε ότι το Γραφείο του Εφόρου, καθώς και άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Υπουργεία, έχουν επεξεργαστεί σειρά κινήτρων με στόχο την ενθάρρυνση της εγγραφής Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Ο Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών, ως αρμόδια Αρχή και για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για ανάπτυξη του θεσμού των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο, καθώς αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα, με στόχο τη σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και εξελίξεις στον ευρύτερο τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, βασικούς πυλώνες, της οποίας αποτελούν, μεταξύ άλλων, τόσο οι Συνεργατικές Εταιρείες όσο και οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις, κατέληξε.

ΚΥΠΕ