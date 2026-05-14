Εκλογές 2026: Αυτά είναι τα 15 μικρότερα εκλογικά κέντρα – Πού βρίσκονται

Συνολικά 15 εκλογικά κέντρα έχουν αριθμό κάτω των 80 ψηφοφόρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Γενικού Εφόρου Εκλογών.

Στα εκλογικά αυτά κέντρα, οι αριθμοί ψηφοφόρων είναι μεταξύ 52 και 77 άτομα.

Συγκεκριμένα, στην Επαρχία Λευκωσίας, τα εκλογικά κέντρα με αριθμό κάτω των 80 ψηφοφόρων είναι το Δημοτικό Σχολείο Μηλικουρίου - Κέντρο Α (63), το Δημοτικό Σχολείο Λειβαδιών - Κέντρο Α (76), το Πολιτιστικό Κέντρο Απλικίου - Κέντρο Α (76), και τα Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Τσακκίστρας - Κέντρο Α (77).

Τον μικρότερο αριθμό ψηφοφόρων, 52, έχει το εκλογικό κέντρο Γραφείων Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκάς – Κέντρο Α της Επαρχίας Λεμεσού. Στην ίδια επαρχία καταγράφεται και το εκλογικό κέντρο Γραφείων Κοινοτικού Συμβουλίου Βάσας Κελλακίου – Κέντρο Α με 65 ψηφοφόρους.

Στην Επαρχία Λάρνακας, στη λίστα βρίσκεται το εκλογικό κέντρο Κοινοτικών Κτιρίων Κάτω Δρυ - Κέντρο Α με 77 ψηφοφόρους.

Στην Επαρχία Πάφου βρίσκονται τα περισσότερα εκλογικά κέντρα κάτω των 80 ψηφοφόρων: του Κοινοτικού Κτιρίου Λάσας - Κέντρο Α (64), του Κοινοτικού Κτιρίου Πάνω Ακουρδάλειας - Κέντρο Α (65), του Γραφείου Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου - Κέντρο Α (66), του Κοινοτικού Κτιρίου Κεδαρών - Κέντρο Α (66), του Δημοτικού Σχολείου Κινούσας - Κέντρο Α (67), του Κοινοτικού Κτιρίου Μηλιούς - Κέντρο Α (67), του Κτιρίου Ιατρείου Αρχιμανδρίτας - Κέντρο Α (71) και των Γραφείων Κοινοτικού Συμβουλίου Νικόκλειας Κέντρο Α (75).

Πηγή: ΚΥΠΕ