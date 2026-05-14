Κύπριοι μαθητές και μαθήτριες πρώτοι στην Ευρώπη σε σχολικό διαγωνισμό για τη βιωσιμότητα

Το Πανεπιστήμιο Frederick συγχαίρει θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Κοκκινοχωρίων «Πάνος Ιωάννου» και του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας για την κατάκτηση της 1ης και 2η θέσης αντίστοιχα, στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό “Think Smart, Create Green!”.

Τον διαγωνισμό διοργανώνει ετήσια το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS, μέλος του οποίου είναι το Πανεπιστήμιο Frederick, με σκοπό την προώθηση της έννοιας της βιωσιμότητας. Ο διαγωνισμός καλεί κάθε χρόνο μαθητές και μαθήτριες σχολείων σε εννέα χώρες της Ευρώπης να προτείνουν έξυπνες και «πράσινες» λύσεις σε προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας.

Η ομάδα Scarto, αποτελούμενη από τις μαθήτριες Θεοδώρα Γεωργίου, Μαρία Αντωνίου, Αντιγόνη Αλεξάνδρου και τον μαθητή Μιχάλη Χαραλάμπους του Γυμνασίου Κοκκινοχωρίων «Πάνος Ιωάννου», παρουσίασε στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού μια καλοκαιρινή παντόφλα ως τελικό προϊόν ανακύκλωσης απορριμμάτων: για τη δημιουργία του δέρματος, τα παιδιά χρησιμοποίησαν φλούδες μήλου και πατάτας που ζεμάτισαν σε νερό το οποίο συνέλεξαν από κλιματιστικά, κουκούτσια και φυσικά χρώματα από παντζάρι, σπανάκι και καρύδια, ενώ για τη σόλα χρησιμοποίησαν φελλούς από μπουκάλια κρασιού και μπάλες του τένις που θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Κεντρικό τους επιχείρημα ήταν ότι η ιδέα του «απόβλητου» υποδεικνύει έλλειψη φαντασίας, και ότι χρειάζεται ένας νέος τρόπος σκέψης που να μετατρέπει κάτι που θεωρούμε αχρείαστο, σε ευκαιρία. Την ομάδα, η οποία πέτυχε την πρωτιά στην κατηγορία ηλικίας 12-14, καθοδήγησαν οι καθηγητές Θεοφάνης Πετρούδης και Θεράπων Θεράποντος. Αξίζει να σημειωθεί πως το Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων «Πάνος Ιωάννου» συμμετείχε και πέρυσι στον διαγωνισμό “Think Smart, Create Green”, φτάνοντας στην 3η θέση του τελικού με το πρότζεκτ “Desal Harvesting Tower”, έναν υδροπονικό πύργο φτιαγμένο με υλικά που θα κατέληγαν στα σκουπίδια, με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά και σύστημα αφαλάτωσης.

Η επιτυχία της Κύπρου στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό συνεχίστηκε με την ομάδα “AquaWise” του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας, που πέτυχε τη 2η θέση στην κατηγορία ηλικίας 14-17. Oι μαθητές Κωνσταντίνος Κοκκοφύτης, Ανδρέας Κάσσινος, Γιώργος Νεάρχου και Στέφανος Σιάθας παρουσίασαν το AquaWise, ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης και άρδευσης νερού, το οποίο βελτιστοποιεί τη χρήση του μέσω αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, βασισμένης σε δεδομένα. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες υγρασίας εδάφους και δύο μικροελεγκτές ESP32, το AquaWise ελέγχει αυτόνομα μια υδραυλική βαλβίδα και οι καλλιέργειες ποτίζονται με νερό από υπερυψωμένη δεξαμενή που λειτουργεί με τη βαρύτητα. Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα άρδευσης που βασίζονται σε προκαθορισμένα προγράμματα, το AquaWise λειτουργεί ως ένα πλήρως αυτόνομο σύστημα, που αξιολογεί τις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες και εκτελεί ενέργειες άρδευσης σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας την ακριβή παροχή νερού προσαρμοσμένη στις ανάγκες των φυτών. Αυτή η προσέγγιση μειώνει σημαντικά τη σπατάλη νερού, διατηρώντας παράλληλα τα βέλτιστα επίπεδα υγρασίας του εδάφους. Η ομάδα δοκίμασε με επιτυχία το AquaWise στον μικρό κήπο του σχολείου της, για να αποδείξει την αποτελεσματικότητά του ως μια χαμηλού κόστους λύση για βιώσιμη διαχείριση του νερού. Για το επιτυχημένο αποτέλεσμα, την ομάδα καθοδήγησε ο καθηγητής Στέλιος Σεργίου.

Ο καινοτόμος σχολικός διαγωνισμός “Think Smart, Create Green!” συγκεντρώνει νέους και νέες ηλικίας 12-17 ετών από όλη την Ευρώπη, με στόχο την προώθηση της βιωσιμότητας και των έξυπνων λύσεων για τον πλανήτη μας. Τον διαγωνισμό διοργάνωσε για πέμπτη χρονιά το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS, ενώ το εθνικό μέρος του διαγωνισμού υλοποίησε για έκτη χρονιά στην Κύπρο το Πανεπιστήμιο Frederick.

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS, μέρος της πρωτοβουλίας της ΕΕ «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», που στοχεύει στο φιλόδοξο όραμα της οικοδόμησης ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας. Το συγκεκριμένο δίκτυο εστιάζει στην ευφυή αειφόρο παράκτια οικιστική ανάπτυξη και στόχος του είναι να αναπτύξει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης, της κυκλικής οικονομίας και της αειφορίας. Στο δίκτυο συμμετέχουν το La Rochelle Université (Γαλλία), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία), το Klaipeda University (Λιθουανία), το Universidad Catolica de Valencia “San Vicente Martir” (Ισπανία), το University of Zadar (Κροατία), το South East Technological University (Ιρλανδία), το University of Rostock (Γερμανία) και το Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος).