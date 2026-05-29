Σάρκα και οστά παίρνει το πρώτο αγγλόφωνο πτυχίο του Πανεπιστημίου Κύπρου – Τα δίδακτρα και οι 30 θέσεις

Σάρκα και οστά παίρνει το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά και την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την προσφορά ξενόγλωσσων προγραμμάτων από δημόσιο πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το πρόγραμμα YUFE Bachelor in Urban Sustainability Studies, με αντικείμενο την Αστική Βιωσιμότητα, το οποίο θα προσφερθεί από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμμαχίας Young Universities for the Future of Europe – YUFE, στην οποία συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μετά την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου άρχισε ήδη να δέχεται αιτήσεις συμμετοχής, οι οποίες θα υποβάλλονται μέχρι τις 20 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 30, καθώς πρόκειται για ένα πρόγραμμα περιορισμένου μεγέθους, με διεθνή χαρακτήρα και διαπανεπιστημιακή διάσταση.

Τριετές πρόγραμμα με δίδακτρα

Το πρόγραμμα είναι τριετές και τα δίδακτρα ανέρχονται στις 5.300 ευρώ τον χρόνο, με το συνολικό κόστος φοίτησης να διαμορφώνεται κοντά στις 16 χιλιάδες ευρώ. Ανάμεσα στις βασικές προϋποθέσεις εισδοχής περιλαμβάνονται το απολυτήριο λυκείου και η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2, ενώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου προγράμματος έγκειται στη συνεργασία δέκα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που συμμετέχουν στη συμμαχία YUFE. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα, κατά το δεύτερο και τρίτο έτος φοίτησης, να μετακινηθούν σε ένα από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Φινλανδία, η Κροατία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο.

Το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει σε ζητήματα βιωσιμότητας, τόσο σε αστικά όσο και σε αγροτικά περιβάλλοντα, συνδυάζοντας θεματικές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Μεταξύ των μαθημάτων που θα προσφέρονται περιλαμβάνονται τα: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Συμφιλίωση σε Διαιρεμένες Κοινωνίες, Παγκόσμια Μετανάστευση και Ευρωπαϊκή Ταυτότητα, καθώς και Επιχειρήσεις και Κλιματική Αλλαγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω πρόγραμμα προσφέρεται ήδη από το 2025 σε άλλα πανεπιστήμια της συμμαχίας YUFE. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ωστόσο, δεν μπορούσε μέχρι σήμερα να το εντάξει στις προσφερόμενες επιλογές του, καθώς εκκρεμούσε η ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας για τα αγγλόφωνα προγράμματα.

Αγγλόφωνο στην Ιατρική Σχολή

Η έναρξη του πρώτου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος θεωρείται ένα πρώτο βήμα για τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ήδη υπάρχουν σκέψεις για τη δημιουργία και άλλων προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ιατρική Σχολή, καθώς και προγράμματα από τη Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης ή και άλλα τμήματα.

Ωστόσο, οι σχεδιασμοί βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, καθώς για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων απαιτείται σειρά εγκρίσεων, τόσο εντός του πανεπιστημίου όσο και από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και μελέτες βιωσιμότητας.

Με βάση τη νομοθεσία, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να προσφέρει έως και οκτώ ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20% των υφιστάμενων προγραμμάτων του στις επίσημες γλώσσες. Τα προγράμματα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, με δίδακτρα που θα καθορίζονται στη βάση του πραγματικού κόστους και θα ελέγχονται από το Υπουργείο Οικονομικών.