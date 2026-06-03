Παγκύπριες 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα δελτία υποψηφίων - Όλα όσα πρέπει να κάνουν οι μαθητές

Τα Δελτία Υποψηφίων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2026 είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://ksa.schools.ac.cy, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εξετάσεων, όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, καλούνται όπως εκτυπώσουν από την ενότητα "Λήψη Εγγράφων" το Δελτίο Υποψηφίου, ώστε να το παρουσιάζουν στο εκάστοτε Εξεταστικό Κέντρο που θα εξεταστούν κατά τις μέρες των εξετάσεων.

Μαζί με το Δελτίο Υποψηφίου, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει, επίσης, να προσκομίζουν στο Εξεταστικό Κέντρο και το επίσημο έγγραφο (Ταυτότητα ή Διαβατήριο), του οποίου ο αριθμός εμφανίζεται στο Δελτίο Υποψηφίου.

Επίσης, στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν αναρτηθεί και οι απαντητικές επιστολές της Ειδικής Επιτροπής για Παροχή Διευκολύνσεων.

Όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες υποψήφιοι/ες καλούνται να εκτυπώσουν την εν λόγω επιστολή και να την παρουσιάσουν στον/στην Υπεύθυνο/η του Εξεταστικού Κέντρου κατά τις μέρες των εξετάσεών τους, ώστε να μεριμνήσει για την παραχώρηση των εγκεκριμένων διευκολύνσεων.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες καλούνται όπως μελετήσουν προσεκτικά τις Οδηγίες προς Υποψηφίους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (Χρήσιμοι σύνδεσμοι).

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και προβλήματα οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καλούν την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα 22582933 και 22582934 ή να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: panexams@schools.ac.cy

Οδηγίες προς τους υποψήφιους/ες

Στο μεταξύ, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να προσέρχονται στα Εξεταστικά Κέντρα 30 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης των εξετάσεων και στην αίθουσα εξέτασης τουλάχιστο δεκαπέντε 15 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα: Επίσημο έγγραφο του οποίου ο αριθμός εμφανίζεται στο Δελτίο Υποψηφίου (π.χ. Πολιτική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άλλο), Δελτίο Υποψηφίου για συμμετοχή στις ΠΕΠ 2026 (Να εκτυπωθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα), Επιστολή για παροχή Διευκολύνσεων, εάν έχουν εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή (Να εκτυπωθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα) και Πένες/στυλό ανεξίτηλης μελάνης χρώματος μπλε.

Επιπρόσθετα, όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραιτήτως να συμβουλευτούν τον Οδηγό ΠΕΠ 2026, την Ύλη και τον Πίνακα Προδιαγραφών των ΠΕΠ 2026 (https://sch.cy/panexams-odigos) για ενημέρωσή τους σχετικά με τα απαιτούμενα υλικά εξέτασης κάθε μαθήματος (π.χ. γεωμετρικά όργανα, ειδικά μολύβια, μη προγραμματιζόμενες υπολογιστικές μηχανές κ.λπ.) καθώς και για περαιτέρω πληροφόρησή τους για τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Σε ότι αφορά τη χρήση Υπολογιστικής Μηχανής που να μην επιδέχεται προγραμματισμό (μόνο για μαθήματα που αναφέρονται στον Οδηγό ΠΕΠ 2026), οι τελειόφοιτοι/ες των Δημόσιων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις υπολογιστικές μηχανές που είναι ελεγμένες και σφραγισμένες από το Σχολείο τους.

Οι απόφοιτοι/ες προηγούμενων ετών, όπως και οι απόφοιτοι/ες και τελειόφοιτοι/ες Ιδιωτικών Σχολείων, καλούνται να προσκομίσουν τις υπολογιστικές μηχανές που θα χρησιμοποιήσουν στις εξετάσεις για έλεγχο και σφράγιση στα πιο κάτω Λύκεια:

Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα

Λεμεσός: Λανίτειο Λύκειο

Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου

Πάφος: Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄

Αμμόχωστος: Λύκειο Παραλιμνίου

Χρήση υπολογιστικής μηχανής που δεν είναι σφραγισμένη ή επιδέχεται προγραμματισμό, θα θεωρηθεί ως απόπειρα δολίευσης.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων υπενθυμίζει ότι οι εξετάσεις διεξάγονται με βάση τους περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας Νόμους του 2017 έως 2022.

Πηγή: ΚΥΠΕ