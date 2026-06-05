«Δείγμα» υγιεινού προγεύματος σε... πλαστικό - Παραδέχεται αστοχίες το ΥΠΑΜ

Οι πρώτες φωτογραφίες από την εφαρμογή του προγράμματος «Πρωινό για όλους» στα δημόσια νηπιαγωγεία Λάρνακας και Αμμοχώστου ήταν αρκετές για να ανοίξουν συζήτηση ανάμεσα σε γονείς. Μικρές ποσότητες φρούτων, τοποθετημένες σε ατομικές πλαστικές συσκευασίες, προκάλεσαν αντιδράσεις για την εικόνα του προγεύματος που έφτασε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας τέτοιας πρακτικής. Το Υπουργείο Παιδείας, από την πλευρά του, αναγνωρίζει ότι στην πρώτη φάση εφαρμογής καταγράφηκαν αστοχίες, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το πρόγραμμα σχεδιάστηκε στη βάση εισηγήσεων διατροφολόγων και ότι τα δεδομένα αξιολογούνται ώστε, όπου χρειάζεται, να γίνουν αναπροσαρμογές.

Το πρόγραμμα τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή στις 2 Ιουνίου και αφορά περίπου 3.900 παιδιά σε δημόσια νηπιαγωγεία των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου. Όπως εξηγήθηκε στον «Π» απο πλευράς Υπουργείου Παιδείας, η επιλογή της περιόδου συνδέεται και με το γεγονός ότι τα νηπιαγωγεία κλείνουν σε περίπου δύο εβδομάδες, ώστε να υπάρξει μια πρώτη εφαρμογή, καταγραφή και αξιολόγηση πριν από τα επόμενα βήματα. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το μενού καταρτίστηκε από ομάδα διατροφολόγων και περιλαμβάνει επιλογές όπως αλμυρό muffin με φρούτο και γάλα, καθώς και γλυκό muffin με γάλα. Από πλευράς υπουργείου επισημαίνεται ότι στόχος είναι το πρόγευμα που φτάνει στα παιδιά να είναι ποιοτικό, ασφαλές και συμβατό με τις ανάγκες της ηλικίας τους. Ακόμη, στόχος του όλου εγχειρήματος, η πιλοτική εφαρμογή του οποίου θα συνεχιστεί σε Λάρνακα και Αμμόχωστο με τη νέα σχολική χρονιά με στόχο την επέκτασή του και σε άλλες επαρχίες από τον Σεπτέμβριο του 2027, είναι οι μαθητές να μπουν από νωρίς στη λογική του μεσογειακού-υγιεινού τρόπου διατροφής και ζωής.

Σύσκεψη στο ΥΠΑΝ

Την ίδια ώρα, το ΥΠΑΝ αναγνωρίζει ότι κατά την πρώτη εφαρμογή καταγράφηκαν αστοχίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις πρώτες δύο ημέρες λειτουργοί του ΥΠΑΝ βρέθηκαν σε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για να παρακολουθήσουν από κοντά την όλη διαδικασία, από την παρασκευή μέχρι και τη μεταφορά των γευμάτων αλλά και τις αντιδράσεις των μαθητών. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μεταφοράς, αυτή γίνεται από την εταιρεία η οποία κέρδισε τη σχετική σύμβαση, μέσα σε ειδικά δοχεία προκειμένου να διατηρούνται τα τρόφιμα στη θερμοκρασία που πρέπει.

Οι παρατηρήσεις που έφτασαν στο υπουργείο αφορούν κυρίως την εικόνα των γευμάτων, το μέγεθος των μερίδων και τη χρήση ατομικών πλαστικών συσκευασιών για μικρές ποσότητες φρούτων. Για το θέμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη που πέρασε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή οργανωμένων γονέων και εμπλεκομένων, με στόχο να καταγραφούν οι περιπτώσεις και να αξιολογηθούν τα δεδομένα. Σε ό,τι αφορά την αυξημένη χρήση πλαστικού, στον «Π» αναφέρθηκε ότι ο οικονομικός φορέας που επιλέχθηκε έχει συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις, μια εκ των οποίων είναι η παραλαβή των απορριμμάτων από τα σχολεία, με ευθύνη ανακύκλωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα γίνουν προσπάθειες για μείωση του πλαστικού.