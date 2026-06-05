Παγκύπριες Εξετάσεις: Στη μάχη 5.139 υποψήφιοι – Οι αριθμοί, τα μαθήματα και οι πρώτες επιλογές

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου αρχίζουν οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2026, με πέραν των 5 χιλιάδων υποψηφίων να διεκδικούν θέση στα δημόσια πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι υποψήφιοι για πρόσβαση στα δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας ανέρχονται φέτος στους 5.139.

Από αυτούς, οι 4.798 είναι τελειόφοιτοι και οι 341 παλαιοί απόφοιτοι. Παράλληλα, 413 υποψήφιοι διεκδικούν πρόσβαση σε Στρατιωτικές Σχολές, ενώ 642 υποψήφιοι αιτήθηκαν διευκολύνσεις για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων παρουσιάζει μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι, καθώς το 2025 οι υποψήφιοι ανέρχονταν σε 5.119. Αυξημένος είναι και ο αριθμός όσων ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, αφού από 352 το 2025 ανήλθαν φέτος σε 413.

Οι αριθμοί των Παγκυπρίων

Με βάση τα στοιχεία των τελευταίων ετών, ο αριθμός των υποψηφίων παραμένει σταθερά πάνω από τις 5.000. Συγκεκριμένα, το 2020 είχαν δηλώσει συμμετοχή 5.465 υποψήφιοι, το 2021 5.559, το 2022 5.202, το 2023 5.250, το 2024 5.352, το 2025 5.119 και φέτος 5.139.

Αντίστοιχα, οι τελειόφοιτοι υποψήφιοι ανέρχονται φέτος σε 4.798, από 4.727 πέρσι, ενώ οι παλαιοί απόφοιτοι μειώθηκαν από 392 το 2025 σε 341 το 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους υποψηφίους που αιτήθηκαν διευκολύνσεις, οι οποίοι φέτος ανέρχονται στους 642, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τους 614 του 2025.

Τα μαθήματα με τους περισσότερους υποψηφίους

Το μάθημα με τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων είναι τα Νέα Ελληνικά, στο οποίο θα παρακαθίσουν και οι 5.139 υποψήφιοι. Ακολουθούν τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης με 2.826 υποψηφίους και η Φυσική με 2.224.

Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται επίσης τα Αγγλικά, με 2.171 υποψηφίους, και τα Μαθηματικά Κοινού Κορμού, με 2.006.

Σημαντικός αριθμός υποψηφίων καταγράφεται ακόμη στη Βιολογία, με 1.515, στα Οικονομικά, με 1.388, στη Χημεία, με 812, στην Ιστορία, με 573, και στην Πληροφορική, με 572.

Στα πρώτα 20 μαθήματα με βάση τον αριθμό υποψηφίων περιλαμβάνονται επίσης η Λογιστική, ο Σχεδιασμός και Τεχνολογία, τα Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών, τα Λατινικά, τα Αρχαία Ελληνικά, η Πρακτική Δοκιμασία, το Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο, τα Ρωσικά, τα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ Τεχνικών Σχολών και το Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο.

Πρώτη επιλογή για 604 υποψηφίους η Ιατρική

Στην κορυφή των πρώτων επιλογών των υποψηφίων βρίσκεται η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, την οποία δήλωσαν ως πρώτη επιλογή 604 υποψήφιοι.

Ακολουθεί το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 347 υποψηφίους να το δηλώνουν ως πρώτη επιλογή, και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, επίσης του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 339.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 297 υποψηφίους, ενώ ακολουθεί η Αρχιτεκτονική, με 190.

Ψηλά στις πρώτες επιλογές των υποψηφίων βρίσκονται επίσης η Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, οι Επιστήμες Αγωγής για τη Δημοτική Εκπαίδευση, η Εργοθεραπεία του ΤΕΠΑΚ, οι Μηχανικοί Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, καθώς και η Νομική.

Πρώτη η Ιατρική, 10η η Νομική

Με βάση την πρώτη επιλογή των υποψηφίων, τα τμήματα που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων είναι:

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου – 604 Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Κύπρου – 347 Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Πανεπιστήμιο Κύπρου – 339 Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Κύπρου – 297 Αρχιτεκτονική, Πανεπιστήμιο Κύπρου – 190 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσια Διοίκηση, Πανεπιστήμιο Κύπρου – 186 Επιστήμες Αγωγής / Δημοτική Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Κύπρου – 183 Εργοθεραπεία, ΤΕΠΑΚ – 173 Μηχανικοί Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου – 151 Νομική, Πανεπιστήμιο Κύπρου – 150

Στη συνέχεια ακολουθούν τα Μαθηματικά και Στατιστική, η Νοσηλευτική, οι Βιολογικές Επιστήμες, οι Επιστήμες Αποκατάστασης, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, η Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, τα Οικονομικά, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Τμήμα Όπλων, οι Πολιτικοί Μηχανικοί και η Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας.

Το πιο δημοφιλές τμήμα στις συνολικές επιλογές

Διαφορετική εικόνα προκύπτει όταν εξετάζεται το σύνολο των επιλογών των υποψηφίων και όχι μόνο η πρώτη τους προτίμηση. Σε αυτή την κατάταξη, πρώτο έρχεται το Τμήμα Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ του ΤΕΠΑΚ, το οποίο συγκεντρώνει 2.161 επιλογές.

Ακολουθεί η Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 1.929 επιλογές, και οι Επιστήμες Αγωγής για τη Δημοτική Εκπαίδευση, με 1.893.

Στην πρώτη εξάδα βρίσκονται επίσης η Επικοινωνία και Σπουδές Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ, με 1.838 επιλογές, οι Επιστήμες Αποκατάστασης, με 1.823, και η Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας, με 1.815.