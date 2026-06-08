Παγκύπριες εξετάσεις: Πρώτο βήμα για μια θέση σε πανεπιστήμιο για 5. 139 απόφοιτους με τα νέα ελληνικά

Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ανοίγει σήμερα η αυλαία των φετινών Παγκυπρίων Εξετάσεων, με 5.139 υποψηφίους να μπαίνουν στην τελική ευθεία μιας διαδικασίας που για πολλούς σηματοδοτεί το πέρασμα από το σχολείο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Από νωρίς το πρωί, τελειόφοιτοι και παλαιοί απόφοιτοι καλούνται να βρεθούν στα εξεταστικά κέντρα, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα και τα επιτρεπόμενα μέσα, για την πρώτη κοινή δοκιμασία των φετινών εξετάσεων.

Η φετινή διαδικασία αρχίζει με μικρή αύξηση στον αριθμό των υποψηφίων σε σχέση με πέρσι, αυξημένο ενδιαφέρον για τις Στρατιωτικές Σχολές και περισσότερα αιτήματα για διευκολύνσεις. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία των επιλογών αποτυπώνουν για ακόμη μία χρονιά τις κατευθύνσεις στις οποίες στρέφονται οι νέοι, με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου να παραμένει στην κορυφή των πρώτων προτιμήσεων, ενώ προγράμματα σπουδών που συνδέονται με την τεχνολογία, την ψυχολογία, την εκπαίδευση, την επικοινωνία και τις επιστήμες υγείας να συγκεντρώνουν υψηλή ζήτηση.

Οι αριθμοί της φετινής διαδικασίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφιοι που διεκδικούν πρόσβαση στα δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας ανέρχονται φέτος στους 5.139. Από αυτούς, οι 4.798 είναι τελειόφοιτοι και οι 341 παλαιοί απόφοιτοι.

Ο αριθμός των υποψηφίων παρουσιάζει μικρή αύξηση σε σχέση με το 2025, όταν είχαν δηλώσει συμμετοχή 5.119 υποψήφιοι. Την ίδια ώρα, αυξημένος είναι και ο αριθμός όσων διεκδικούν θέση στις Στρατιωτικές Σχολές, καθώς φέτος ανέρχονται στους 413, έναντι 352 πέρσι.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αριθμός των υποψηφίων που αιτήθηκαν διευκολύνσεις. Συγκεκριμένα, φέτος οι αιτήσεις για διευκολύνσεις έφτασαν τις 642, από 614 το 2025, αριθμός που είναι ο υψηλότερος της τελευταίας επταετίας με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.

Τα μαθήματα με τους περισσότερους υποψηφίους

Τα Νέα Ελληνικά, με τα οποία αρχίζουν σήμερα οι Παγκύπριες, συγκεντρώνουν το σύνολο των υποψηφίων, δηλαδή 5.139 άτομα. Πρόκειται για το κοινό σημείο εκκίνησης της εξεταστικής διαδικασίας, πριν οι υποψήφιοι περάσουν στα μαθήματα κατεύθυνσης και επιλογής που αντιστοιχούν στα επιστημονικά πεδία και τα τμήματα που διεκδικούν.

Στη συνέχεια, τα μαθήματα με τους περισσότερους υποψηφίους είναι τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, με 2.826 υποψηφίους, η Φυσική με 2.224, τα Αγγλικά με 2.171 και τα Μαθηματικά Κοινού Κορμού με 2.006. Υψηλή συμμετοχή καταγράφεται επίσης στη Βιολογία, με 1.515 υποψηφίους, στα Οικονομικά με 1.388, στη Χημεία με 812, στην Ιστορία με 573 και στην Πληροφορική με 572.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή βαρύτητα των μαθημάτων που συνδέονται με τις επιστήμες υγείας, τις θετικές και τεχνολογικές σπουδές αλλά και τις οικονομικές κατευθύνσεις.

Πρώτη στις προτιμήσεις η Ιατρική

Στην κορυφή των πρώτων επιλογών των υποψηφίων βρίσκεται και φέτος η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, την οποία δήλωσαν ως πρώτη επιλογή 604 υποψήφιοι. Ακολουθεί το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 347 υποψηφίους να το δηλώνουν πρώτο, και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, επίσης του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 339.

Ψηλά στις πρώτες επιλογές βρίσκεται και η Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 297 υποψηφίους, ενώ ακολουθούν η Αρχιτεκτονική με 190, η Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης με 186 και οι Επιστήμες Αγωγής για τη Δημοτική Εκπαίδευση με 183.

Από τα τμήματα του ΤΕΠΑΚ, στις πρώτες επιλογές ξεχωρίζει η Εργοθεραπεία, με 173 υποψηφίους, ενώ ακολουθούν η Νοσηλευτική, οι Επιστήμες Αποκατάστασης και η Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ.

Τι δείχνουν οι συνολικές επιλογές

Διαφορετική είναι η εικόνα όταν εξεταστεί το σύνολο των επιλογών των υποψηφίων και όχι μόνο η πρώτη τους προτίμηση. Σε αυτή την κατάταξη, πρώτο εμφανίζεται το Τμήμα Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ του ΤΕΠΑΚ, με 2.161 επιλογές. Ακολουθεί η Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Κύπρου με 1.929 επιλογές και οι Επιστήμες Αγωγής για τη Δημοτική Εκπαίδευση με 1.893.

Υψηλή ζήτηση καταγράφουν επίσης η Επικοινωνία και οι Σπουδές Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ, οι Επιστήμες Αποκατάστασης, η Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας, η Προδημοτική Εκπαίδευση, τα Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες, καθώς και τμήματα Μηχανικής.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, πέρα από τις παραδοσιακά δημοφιλείς σχολές υψηλού κύρους, οι υποψήφιοι στρέφονται και σε κλάδους που συνδέονται με την ψηφιακή οικονομία, την επικοινωνία, τις υπηρεσίες υγείας και αποκατάστασης, την Εκπαίδευση και τον τουρισμό.

Για τους 5.139 υποψηφίους, η σημερινή ημέρα αποτελεί την αφετηρία μιας απαιτητικής διαδικασίας, στην οποία κάθε μάθημα μετρά. Για το εκπαιδευτικό σύστημα, οι αριθμοί των Παγκυπρίων λειτουργούν κάθε χρόνο και σαν ένας καθρέφτης των επιλογών, των προσδοκιών και των επαγγελματικών προσανατολισμών της νέας γενιάς.