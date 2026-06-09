Στις κάλπες σήμερα οι καθηγητές – Μάχη για τη νέα ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, οι καθηγητές της Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, για τις εκλογές της ΟΕΛΜΕΚ, μέσα από τις οποίες θα αναδειχθούν οι νέοι γενικοί αντιπρόσωποι της Οργάνωσης.

Η εκλογική διαδικασία αφορά την ανάδειξη των 180 γενικών αντιπροσώπων, οι οποίοι αποτελούν το σώμα μέσα από το οποίο διαμορφώνεται η δύναμη των κινήσεων και, κατ’ επέκταση, η σύνθεση του 21μελούς Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΛΜΕΚ. Η εκλογή της νέας ηγεσίας δεν ολοκληρώνεται απαραίτητα με το κλείσιμο της κάλπης, καθώς θα ακολουθήσει η διαδικασία καταρτισμού της Γραμματείας της Οργάνωσης, η οποία αποτελείται από επτά θέσεις και, αναλόγως των συσχετισμών που θα προκύψουν, ενδέχεται να απαιτήσει συνεννοήσεις ή συνεργασίες μεταξύ των κινήσεων.

Η σημερινή αναμέτρηση διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται ενώπιον σημαντικών ζητημάτων, όπως οι εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών, η λειτουργία των σχολικών μονάδων, η αξιολόγηση, η στελέχωση, η πειθαρχία, η βία και παραβατικότητα στα σχολεία, αλλά και η γενικότερη θέση του δημόσιου σχολείου. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα της κάλπης δεν αφορά μόνο την εσωτερική κατανομή δυνάμεων στην ΟΕΛΜΕΚ, αλλά και το πώς θα κινηθεί η Οργάνωση την επόμενη τριετία απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας και στα ανοικτά μέτωπα της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΟΕΛΜΕΚ, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε έξι εκλογικά κέντρα παγκύπρια. Στη Λευκωσία οι κάλπες θα στηθούν στο Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως, στη Λεμεσό στο Λανίτειο Λύκειο, στη Λάρνακα στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου, στην Πάφο στο Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην ελεύθερη Αμμόχωστο στο Λύκειο Παραλιμνίου και στη Σολέα στο Γυμνάσιο Σολέας. Στα περισσότερα εκλογικά κέντρα η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 7:00 το απόγευμα, με εξαίρεση την ελεύθερη Αμμόχωστο, όπου η κάλπη θα κλείσει στις 6:00 το απόγευμα, και τη Σολέα, όπου η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3:00 το απόγευμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία των κινήσεων που διεκδικούν εκπροσώπηση στα όργανα της ΟΕΛΜΕΚ. Στο προεκλογικό σκηνικό καταγράφεται η συμμετοχή των παραδοσιακών κινήσεων, όπως η Αλλαγή, η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών, η Δημοκρατική Κίνηση Καθηγητών, η Νέα Κίνηση Καθηγητών και η Νέα Πνοή Καθηγητών, ενώ στην εκλογική εξίσωση έχει προστεθεί και η Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών, η οποία εμφανίστηκε τους προηγούμενους μήνες ως νέα κίνηση στον χώρο της ΟΕΛΜΕΚ.

Το αποτέλεσμα της κάλπης θα δείξει κατά πόσο οι υφιστάμενοι συσχετισμοί εντός της Οργάνωσης θα παραμείνουν σταθεροί ή αν θα υπάρξουν ανακατατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο ζητούμενο είναι η κατανομή των 180 γενικών αντιπροσώπων και, στη συνέχεια, η μετάφραση του αποτελέσματος σε έδρες στο 21μελές Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ. Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον θα στραφεί στις διεργασίες για

τον καταρτισμό της νέας Γραμματείας, καθώς η σύνθεση της επόμενης ηγετικής ομάδας θα καθορίσει και τη γραμμή που θα ακολουθήσει η ΟΕΛΜΕΚ την επόμενη περίοδο.