Σκληρή μάχη με τις φλόγες στην Κρήτη και τη Λέσβο - Τρεις νεκροί πυροσβέστες, καταιγισμός από το 112 (εικόνες&βίντεο)

Στην Ελλάδα, σκληρή μάχη ενάντια στις φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το απόγευμα της Τετάρτης (29.7), ενώ μέσα σε λίγες ώρες τρεις πυροσβέστες βρήκαν τον θάνατο ενώ συμμετείχαν στις επιχειρήσεις σε Ρέθυμνο και Γύθειο και Λασίθι.

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική. Ειδικότερα στην ανακοίνωση της η Πυροσβεστική αναφέρει:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».





Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης, σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 156 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Επίσης, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ.





Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στις 17:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τριόπετρα, με κατεύθυνση προς Κεραμέ μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου.

Υπενθυμίζεται ότι:

στις 16:18 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη, μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου,

στις 15:37 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη,

στις 15:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Κρύα Βρύση, με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο,

ενώ στις 14:35 είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Στο μεταξύ, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ευαγγελία Γλαμπεδάκη χαρακτήρισε την κατάσταση «ανεξέλεγκτη», επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Όπως ανέφερε, η δημοτική Αρχή ήδη προχώρησε και στην ακύρωση των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών και η υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Λιμενικό απεγκλώβισε 29 ανθρώπους

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για τον απεγκλωβισμό ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου, εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρύα Βρύση.

Μέχρι στιγμής, έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια συνολικά 29 άτομα, με τη συνδρομή περιπολικών και ναυαγοσωστικού σκάφους του Λιμενικού, καθώς και ιδιωτικών σκαφών που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Αρχικά απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο ακόμη 12.

Στην περιοχή παραμένουν και επιχειρούν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την παροχή συνδρομής, εφόσον χρειαστεί.

Η επιχείρηση συνεχίζεται, ενώ οι δυνάμεις του Λιμενικού παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις ανάγκες απομάκρυνσης πολιτών από παράκτιες περιοχές.

Νεκρός πυροσβέστης στον Αγερανό Γυθείου

Τη ζωή του έχασε εν ώρα καθήκοντος πυροσβέστης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γυθείου. Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, ο πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Ο πυροσβέστης αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ο πυροσβέστης, ήταν ηλικίας 27 ετών.

«Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας», αναφέρει η Πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της.

Σπάρτη: «Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του αξιωματικού του Πυροσβεστικού σώματος» σύμφωνα με την διοικήτρια του νοσοκομείου

«Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του αξιωματικού του Πυροσβεστικού σώματος, που βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη περιοχή του Αγερανού Λακωνίας», όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, η διοικήτρια του νοσοκομείου Σπάρτης, Πετρούλα Τρουπή.

Σύμφωνα με την διοικήτρια, «η σορός του αξιωματικού αναμένεται να μεταφερθεί από το κέντρο υγείας Γυθείου στο νοσοκομείο της Σπάρτης», ενώ όπως έχει ενημερωθεί, «η σορός δεν βρέθηκε μέσα στο μέτωπο της φωτιάς στον Αγερανό, ούτε φέρει εγκαύματα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ