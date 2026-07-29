Η Audi παρουσιάζει αρνητικές προοπτικές πωλήσεων λόγω της ύφεσης στην Κίνα

Η Audi βλέπει χαμηλότερες πωλήσεις και κερδοφορία εφέτος, καθώς η επιδείνωση των συνθηκών στην Κίνα και οι δασμοί των ΗΠΑ εμποδίζουν τις προσπάθειες ανάκαμψης της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εταιρεία μειώνει τη νυχτερινή βάρδια στο γερμανικό εργοστάσιο λόγω αυξανόμενης πίεσης στο κόστος.

Επίσης, θα καταργήσει τη νυχτερινή βάρδια στο εργοστάσιό της στο Νέκαρσουλμ της Γερμανίας, καθώς το εργοστάσιο αναμένει την απόφαση για τον αν θα κατασκευάσει μελλοντικά ηλεκτρικά οχήματα ή αν θα αντιμετωπίσει μία αβέβαιη μοίρα στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης κόστους του μητρικού ομίλου Volkswagen.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται υπό συνεχή πίεση, καθώς η κάποτε ισχυρή ζήτηση για πολυτελή αυτοκίνητα στην Κίνα μειώνεται και οι εισαγωγικοί δασμοί στις ΗΠΑ αυξάνουν το κόστος. Η Audi επικαλέστηκε, επίσης, τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή για να μειώσει τις προβλέψεις της, όπως αναφέρει το Automotive News Europe.

Ο όμιλος Audi προβλέπει χαμηλότερες πωλήσεις και κερδοφορία εφέτος, καθώς η επιδείνωση των συνθηκών στην Κίνα και οι δασμοί των ΗΠΑ παρεμποδίζουν τις προσπάθειες ανάκαμψης της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία ανήκει στην Volkswagen AG, μείωσε χθες τις προβλέψεις της για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους κατά μία ποσοστιαία μονάδα, στο χαμηλότερο επίπεδο του 5%. Ακόμη, μείωσε την προσδοκία της για έσοδα σε μόλις 58 δισεκατομμύρια ευρώ, από προηγούμενη προσδοκία τουλάχιστον 63 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, η παρατεταμένη αστάθεια στην Audi απειλεί μία κρίσιμη πηγή κέρδους, καθώς αγωνίζεται να μειώσει την παραγωγική ικανότητα και να ανακτήσει τις αποδόσεις. Το λειτουργικό περιθώριο του ομίλου Audi, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τις Bentley, Lamborghini και τον κατασκευαστή μοτοσικλετών Ducati, διαμορφώθηκε στο 3,8% το πρώτο εξάμηνο.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης μείωσε τις προβλέψεις της για τα έσοδα την περασμένη εβδομάδα, αλλά διατήρησε την πρόβλεψη για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους, η οποία προϋποθέτει ισχυρότερη απόδοση το δεύτερο εξάμηνο. Στην Audi, ο διευθύνων σύμβουλος, Gernot Döllner, μειώνει το κόστος και σχεδιάζει νέα μοντέλα για την αναζωογόνηση των πωλήσεων. Σε αυτά περιλαμβάνεται η ναυαρχίδα του σπορ SUV Q9 που θα κυκλοφορήσει στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη το τέταρτο τρίμηνο.

Η πρόκληση είναι πιο έντονη στην Κίνα, όπου η ύφεση στην αγορά ακινήτων επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση. Οι Mercedes-Benz Group AG, BMW AG και Porsche AG αντιμετωπίζουν παρόμοια πίεση, καθώς κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένης της BYD, κυριαρχούν στα ηλεκτρικά οχήματα και προωθούν περαιτέρω τις ακριβότερες κατηγορίες.

AΠΕ - ΜΠΕ