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Έκθεση στο Abbey Road στο Λονδίνο εξερευνά «σχεδόν έναν αιώνα μουσικής ιστορίας»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το παγκόσμιας φήμης στούντιο ηχογράφησης Abbey Road είναι συνώνυμο με τους Beatles, αλλά έχει φιλοξενήσει επίσης καλλιτέχνες όπως οι Pink Floyd, Oasis, Stevie Wonder, Frank Ocean και Stormzy τα τελευταία 95 χρόνια.

Νέα έκθεση φωτογραφίας στο θρυλικό στούντιο ηχογραφήσεων στο Λονδίνο, Abbey Road θα εξερευνήσει «σχεδόν έναν αιώνα μουσικής ιστορίας».

Το παγκόσμιας φήμης στούντιο ηχογράφησης Abbey Road είναι συνώνυμο με τους Beatles, αλλά έχει φιλοξενήσει επίσης καλλιτέχνες όπως οι Pink Floyd, Oasis, Stevie Wonder, Frank Ocean και Stormzy τα τελευταία 95 χρόνια.

Πλέον, αποτελεί επίσης το επίκεντρο της έκθεσης«Abbey Road: Reframed» στην οποία παρουσιάζονται τρεις αλληλένδετες οπτικές γωνίες, Η Τέχνη της Ηχογράφησης, Εμβληματικοί Δημιουργοί Εικόνας και το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης για Μουσική Φωτογραφία.

Η έκθεση εξερευνά τη διαδικασία της ηχογράφησης, τιμά τους φωτογράφους των οποίων το έργο έχει διαμορφώσει τη μουσική κουλτούρα και υποστηρίζει την επόμενη γενιά δημιουργών εικόνας που καθορίζουν το μέλλον της.

ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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