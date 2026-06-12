Στη Λάρνακα κατεδαφίζονται δύο ακόμα επικίνδυνες κατοικίες,

Κατεδαφίζονται δύο ακόμα επικίνδυνες κατοικίες στη Λάρνακα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ την Παρασκευή ο Αγγελος Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, προσθέτοντας ότι από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξασφαλίστηκε και τυπικά διάταγμα εκκένωσης της πολυκατοικίας στην περιοχή Φανερωμένης και ο Οργανισμός θα προχωρήσει στην περίφραξη της.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρθηκε και στην κοινωνική πτυχή του ζητήματος που αφορά την μεταστέγαση ενοίκων, λέγοντας ότι για τη μεταστέγαση των 40 συνολικά προσώπων που ζούσαν στα 24 διαμερίσματα της πολυκατοικίας στη Φανερωμένη, υπήρξε συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών, της Πολιτικής Άμυνας και του Δήμου Λάρνακας αλλά όχι του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Παράλληλα μίλησε για την ανάγκη τροποποίησης της κείμενης νομοθεσίας έτσι ώστε να μπορούν οι Αρχές να κινηθούν έγκαιρα.

Στις δηλώσεις του ο κ. Χατζηχαραλάμπους ανέφερε πως «χθες Πέμπτη 11 Ιουνίου και σήμερα Παρασκευή 12 του μήνα προγραμματίστηκαν για κατεδάφιση δύο ακόμα επικίνδυνες κατοικίες που βρίσκονται στην Οδό Σταυροδρομίου στη Λάρνακα».

Σύμφωνα με τον ίδιο στα τέλη Μαΐου έγινε η κατεδάφιση της οικίας στην περιοχή Σωτήρος στη Λάρνακα στην οποία διέμεναν τρεις γυναίκες, ενώ την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε και η κατεδάφιση δεύτερης, που η οροφή της κατέρρευσε στα μέσα Μαΐου.

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους ανέφερε επίσης ότι «υπάρχουν 35 άλλες οικοδομές η διαχείριση των οποίων πρέπει να γίνει διαχείριση τους εντός των επόμενων ημερών». Δηλαδή, όπως εξήγησε, «να σταλούν επιστολές στους ιδιοκτήτες για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για άρση της επικινδυνότητας τους».

«Σε περίπτωση που σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, τότε θα προχωρήσουμε με εκκένωση των κτιρίων, διαδικασία η οποία ακολουθείται για τέτοιου είδους περιπτώσεις», σημείωσε.

Σε ερώτηση που βρίσκονται αυτές οι επικίνδυνες οικοδομές, ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «οι 35 οικοδομές είναι μικρές και μεγάλες πολυκατοικίες και κατοικίες που βρίσκονται στον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού και σε άλλες Κοινότητες, αλλά οι περισσότερες βρίσκονται στην Λάρνακα».

Όπως εξήγησε, «η διαδικασία που ακολουθείται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι χρονοβόρα και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση μέχρις ότου γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν».

«Υπάρχει και το κοινωνικό πρόβλημα γιατί το κράτος δεν βοηθά στο να εξευρεθεί λύση στο θέμα της στέγασης των προσώπων που κατοικούν στις συγκεκριμένες επικίνδυνες οικοδομές», είπε.

Ερωτηθείς για την πολυκατοικία στη περιοχή Φανερωμένης η οποία εκκενώθηκε από τους ενοίκους της, ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως «αυτή τη βδομάδα εξασφαλίσαμε και τυπικά διάταγμα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για εκκένωση του κτιρίου, κάτι που ήδη πράξαμε με την γνωστοποίηση από την Διευθύντρια Αδειοδότησης, με την οποία κηρύχθηκε επικίνδυνη η συγκεκριμένη οικοδομή».

«Διαδικαστικά θέλαμε να έχουμε και το διάταγμα του Δικαστηρίου για να το επιδώσουμε στους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας», ανέφερε.

Σημείωσε ακόμα πως «ο ΕΟΑ Λάρνακας θα προχωρήσει άμεσα στην περίφραξη της πολυκατοικίας και θα γίνει επιπρόσθετη σήμανση για να γνωρίζουν οι διερχόμενοι για την επικινδυνότητα της, με στόχο πάντοτε την προστασία και την ασφάλεια του κοινού που κυκλοφορεί στη περιοχή».

Όπως είπε ο κ. Χατζηχαραλάμπους «με την εκκένωση της πολυκατοικίας στην περιοχή Φανερωμένης προέκυψαν πάρα πολλά προβλήματα, τόσο με την μεταστέγαση των 40 συνολικά προσώπων που ζούσαν στα 24 διαμερίσματα, όσο και στο που θα τοποθετούνταν τα έπιπλα και ο άλλος οικιακός εξοπλισμός που είχαν».

Ανέφερε επίσης πως «το Υπουργείο Εσωτερικών, η Πολιτική Άμυνα, αλλά και ο Δήμος Λάρνακας βοήθησαν στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ήταν απόν».

«Αναμένουμε περισσότερη εμπλοκή του συγκεκριμένου Υφυπουργείου στην διαχείριση παρόμοιων περιπτώσεων γιατί τα συγκεκριμένα θέματα πρέπει επιτέλους να ρυθμιστούν με τον σωστό τρόπο», σημείωσε.

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον ζητήθηκε η βοήθεια και συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου οι διαδικασίες τις οποίες πρέπει να λαμβάνει ο Οργανισμός να γίνουν πιο γρήγορα, ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε ότι «αναμένουμε την τροποποίηση της νομοθεσίας ούτως ώστε να μπορούμε να χειριζόμαστε τέτοιου είδους υποθέσεις άμεσα, χωρίς να χάνουμε χρόνο και να μπορούμε να κλείνουμε αυτές τις υποθέσεις το συντομότερο δυνατόν».

«Θέλουμε να είμαστε πιο πρακτικοί και να λύνουμε άμεσα τα όποια προβλήματα υπάρχουν, για τέτοιου είδους περιπτώσεις, τα οποία δεν επιλύονται εύκολα λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας» κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ