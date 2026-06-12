Axios: Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που ανακοίνωσε ο Τραμπ

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Συρρίκνωση οικονομίας Ηνωμένου Βασιλείου τον Απρίλη, εν μέσω πολέμου Μέσης Ανατολής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) μειώθηκε κατά 0,1% τον Απρίλιο, έπειτα από αύξηση 0,3% τον Μάρτιο, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σε σχετική δήλωση

Η οικονομία της Βρετανίας συρρικνώθηκε τον Απρίλιο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρέασε αρνητικά την ανάπτυξη, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, προκαλώντας νέο πλήγμα στον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με πολιτική κρίση.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) μειώθηκε κατά 0,1% τον Απρίλιο, έπειτα από αύξηση 0,3% τον Μάρτιο, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σε σχετική δήλωση.

Το αποτέλεσμα ήταν σύμφωνο με τις προβλέψεις των αναλυτών και ακολούθησε μια καλύτερη του αναμενομένου επίδοση κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας, που προκλήθηκε από τον πόλεμο ο οποίος ξεκίνησε με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αναζωπύρωσε τις πληθωριστικές πιέσεις και απειλεί να εκτροχιάσει την οικονομική ανάπτυξη.

«Πριν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η ανάπτυξη ήταν υψηλότερη από ό,τι αναμενόταν και ο πληθωρισμός υποχωρούσε», δήλωσε η Υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ρίβς, σχολιάζοντας τα στοιχεία.

«Δεν πρόκειται για έναν πόλεμο που επιδιώξαμε ή στον οποίο συμμετείχαμε, αλλά είναι ένας πόλεμος που θα έχει αντίκτυπο και στο εσωτερικό της χώρας», πρόσθεσε.

Η αδύναμη οικονομική επίδοση αποτέλεσε νέο πλήγμα για τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αντιμετωπίζει εκκλήσεις να παραιτηθεί.

Οι Υπουργοί Άμυνας και Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας παραιτήθηκαν, την Πέμπτη, έπειτα από διαφωνία σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την εξουσία του Στάρμερ μόλις μία εβδομάδα πριν από μια αναπληρωματική εκλογή, η οποία θα μπορούσε να πυροδοτήσει προσπάθεια αντικατάστασής του.

Ο Υπουργός Άμυνας, Τζον Χέιλι, παραιτήθηκε προειδοποιώντας ότι το πολυαναμενόμενο Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων της Κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση της άμυνας κατά την επόμενη δεκαετία — το οποίο ο Στάρμερ δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει — κινδυνεύει να καταστήσει τη Βρετανία «λιγότερο ασφαλή».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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