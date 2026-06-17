Οι πρώτοι απόφοιτοι του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος του ΤΕΠΑΚ και του Hangzhou Dianzi University της Κίνας

Την αποφοίτηση της πρώτης ομάδας φοιτητών του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ηλεκτρονική Επιστήμη και Τεχνολογία, που προσφέρεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Hangzhou Dianzi University (HDU) της Κίνας, γιόρτασαν οι δύο συνεργαζόμενοι ακαδημαϊκοί οργανισμοί σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Hangzhou της Κίνας.

Εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, στην τελετή παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Ευάγγελος Ακύλας, ο οποίος χαρακτήρισε την αποφοίτηση των πρώτων 20 φοιτητών του προγράμματος ως ένα ιστορικό ορόσημο για τη διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία των δύο πανεπιστημίων.

Ο κ. Ακύλας υπογράμμισε ότι το κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημιουργήθηκε με στόχο την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, βασισμένης στην έρευνα και την καινοτομία, προσφέροντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν προηγμένες γνώσεις και ερευνητικές δεξιότητες στον τομέα της Ηλεκτρονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα σημαντικά επιτεύγματα των αποφοίτων, τονίζοντας ότι η αξία και η ποιότητα του προγράμματος αποτυπώνονται με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο στο υψηλό επίπεδο των ερευνητικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην παραγωγή νέας γνώσης και στην πρόοδο της επιστήμης.

Όπως ανέφερε, η επιτυχία του προγράμματος αποτελεί απτή απόδειξη της αξίας της διεθνούς συνεργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα, φέρνοντας κοντά δύο πανεπιστήμια από διαφορετικές γεωγραφικές και πολιτισμικές περιοχές, τα οποία μοιράζονται το ίδιο όραμα για ακαδημαϊκή αριστεία και επιστημονική πρόοδο.

Ο Αντιπρύτανης του ΤΕΠΑΚ τόνισε επίσης τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ινστιτούτο Κομφούκιος του Πανεπιστημίου, το οποίο ιδρύθηκε το 2023 και λειτουργεί ως γέφυρα ακαδημαϊκής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Κίνας, ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση και τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Αναφερόμενος στους αποφοίτους, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς συνεχίζουν την ακαδημαϊκή τους πορεία σε κορυφαία πανεπιστήμια για διδακτορικές σπουδές, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο κατάρτισης που προσφέρει το πρόγραμμα.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο Καθηγητής Ακύλας συνεχάρη τους αποφοίτους για τις επιτυχίες τους και τους κάλεσε να συνεχίσουν να υπηρετούν την επιστήμη με επαγγελματισμό, δημιουργικότητα και πνεύμα συνεργασίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της σύγχρονης εποχής.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της Πρυτανείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΠΑΚ προς το Hangzhou Dianzi University για την εξαιρετική συνεργασία, καθώς και προς το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό των δύο πανεπιστημίων που συνέβαλαν στην επιτυχία του προγράμματος.