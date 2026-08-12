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Μαζικές επιθέσεις με drones σε Ρωσία και Ουκρανία - Νεκροί σε Νοβοροσίσκ και Ζαπορίζια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Ένα παιδί και ακόμη ένας άνθρωπος έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανικές επιθέσεις με drones στη νότια Ρωσία, ενώ η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε περισσότερα από 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Την ίδια ώρα, ρωσικό πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στη Ζαπορίζια και διακοπές ηλεκτροδότησης σε εκατοντάδες καταναλωτές.

Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύκτας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερις επιχειρήσεις και σε τουλάχιστον 24 κτίρια με κατοικίες, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο δήμαρχος Αντρέι Κραβτσένκο.

Ο Βενιαμίν Κοντράτιεφ, ο κυβερνήτης της νότιας ρωσικής περιφέρειας του Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται το Νοβοροσίσκ, ανακοίνωσε επίσης μέσω του Telegram ότι άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην περιοχή, ενώ άλλοι τραυματίσθηκαν σε επιθέσεις.

Ανεπιβεβαίωτες αναρτήσεις στο Telegram συνοδεύονται από φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από κάπου στο Νοβοροσίσκ.

Στη Σεβαστούπολη, στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, καταρρίφθηκαν πάνω από 35 drones, δήλωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της πόλης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ. Λίγες κατοικίες υπέστησαν ζημιές από την επίθεση, όμως δεν υπάρχουν θύματα, πρόσθεσε.

Στη Μόσχα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι στη διάρκεια της νύκτας αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν 502 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από διάφορες περιφέρειες της Ρωσίας.

Εξάλλου, ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στη νοτιοανατολική ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, ανέφερε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ, αναρτώντας φωτογραφίες ενός φλεγόμενου κτιρίου.

Η επίθεση προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπου 1.200 καταναλωτές στη Ζαπορίζια, πρόσθεσε ο Φεντόροφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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