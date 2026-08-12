34χρονος συνελήφθη στη Λάρνακα - Στο σακίδιό του εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και κλεμμένα αντικείμενα

Η Αστυνομία συνέλαβε τα ξημερώματα 34χρονο στη Λάρνακα όταν στο σακίδιο που είχε στην κατοχή του εντοπίστηκε αριθμός διαρρηκτικών εργαλείων, καθώς και επάργυρα αντικείμενα, τα οποία εκτιμάται ότι κατείχε παράνομα. Ο 34χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Στη σύλληψη 34χρονου αλλοδαπού προχώρησαν μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας, κατά τη διάρκεια περιπολίας στην πόλη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, γύρω στη 1:45 μετά τα μεσάνυχτα της 12ης Αυγούστου, μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας εντόπισαν τον 34χρονο να κινείται ύποπτα με ποδήλατο.

Τα μέλη της Αστυνομίας τον ανέκοψαν και προχώρησαν σε έρευνα. Στο σακίδιο πλάτης που είχε στην κατοχή του εντοπίστηκε αριθμός διαρρηκτικών εργαλείων, καθώς και αριθμός επάργυρων αντικειμένων και άλλα αντικείμενα.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα αντικείμενα αυτά κατέχονταν παράνομα.

Ο 34χρονος συνελήφθη για τα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και της κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων.

Πηγή: ΚΥΠΕ