Κατάλογος διοριστέων: Η ΠΟΕΔ προειδοποιεί ότι χωρίς έγκαιρη λύση το 2027 μπορεί να βρει τα σχολεία χωρίς επαρκείς εκπαιδευτικούς

Εν αναμονή της πρότασης που τους υποσχέθηκε το Υπουργείο Παιδείας, για το μέλλον του καταλόγου διοριστέων, βρίσκονται οι εκπαιδευτικές οργανώσεις με την πρόεδρό της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, να προειδοποιεί ότι το ζήτημα δεν είναι πλέον θεωρητικό, αλλά άμεσα συνδεδεμένο με τη στελέχωση των σχολείων από τον Σεπτέμβριο του 2027 και μετά. Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του Πολίτη 107.6 & 97.6, η κ. Βασιλείου υπενθύμισε ότι η νομοθεσία προβλέπει πως το 2027 κλείνει ο κατάλογος διοριστέων και παραμένει μόνο ο κατάλογος διορισίμων. Όπως εξήγησε, ο κατάλογος διορισίμων δημιουργείται μέσα από εξετάσεις που διεξάγονται ανά διετία, ωστόσο σήμερα δεν μπορεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.Ρωτά κάποιος: αν εξαντληθεί αυτός ο κατάλογος το 2027, πώς θα στελεχώνονται τα σχολεία μας; Δεν θα υπάρχει επαρκής αριθμός»ανέφερε χαρακτηριστικά και είναι ένας από τους λόγους που επιβεβαιώνουν τη διατήρηση του καταλόγου διοριστέων. Η ίδια σημείωσε ότι, ειδικά από ένα σημείο και μετά μέσα στη σχολική χρονιά, η στελέχωση γίνεται αποκλειστικά από τον κατάλογο διοριστέων. Αυτό σημαίνει πως, εάν ο κατάλογος καταργηθεί μέσα από την εφαρμογή της νομοθεσίας ως έχει, το σύστημα κινδυνεύει να βρεθεί μπροστά σε σοβαρό κενό εκπαιδευτικών.

Το κρίσιμο 2027

Οι πίνακες διοριστέων καταργούνται την 1η Σεπτεμβρίου 2027, ενώ γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας φέρεται να θεωρεί μονόδρομο την εφαρμογή της πρόνοιας, εφόσον δεν αλλάξει ο νόμος. Το πρόβλημα επιτείνεται από τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις διορισίμων. Στις εξετάσεις του 2025, από τους 6.023 υποψηφίους πέτυχαν 2.335, ποσοστό 38.7%, επιβεβαιώνοντας ότι ο κατάλογος διορισίμων δεν διαθέτει σήμερα το βάθος που απαιτείται για να στηρίξει μόνος του το σύστημα. Η ΠΟΕΔ έχει ήδη ταχθεί υπέρ της διατήρησης του καταλόγου διοριστέων και μετά το 2027, ζητώντας παράλληλα διόρθωση των στρεβλώσεων του νέου συστήματος διορισμών. Η κ. Βασιλείου ανέφερε πως η οργάνωση ανέμενε από την υπουργό Παιδείας πρόταση για το πώς το υπουργείο προτίθεται να διαχειριστεί την κατάσταση, ωστόσο, όπως είπε, «ακόμα είμαστε στο περίμενε». Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε πρόσφατες δηλώσεις της είχε αναφέρει ότι μέχρι τον Σεπτέμβρη θα είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση στην Βουλή. Δεδομένου όμως ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, θα χρειαστούν χρόνο για μελέτη και διαβούλευση, φαίνεται ότι θα υπάρξουν επιπλέον καθυστερήσεις.

Εκκρεμότητες στα σχολεία

Πέραν του καταλόγου, η πρόεδρος της ΠΟΕΔ στάθηκε και σε άλλες εκκρεμότητες. Αναφέρθηκε στο ζήτημα των κλιματιστικών, λέγοντας ότι η φετινή χρονιά κύλησε χωρίς τα ακραία προβλήματα προηγούμενων ετών κυρίως επειδή βοήθησε ο καιρός, όχι επειδή λύθηκε οριστικά το πρόβλημα. Στάθηκε επίσης στην επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης προς την ηλικία των τεσσάρων ετών, την οποία χαρακτήρισε σωστή πολιτική, επισημαίνοντας όμως ότι δεν συνοδεύεται ακόμη από επαρκή κτηριακό σχεδιασμό. Όπως είπε, το υπουργείο φαίνεται να καταφεύγει στις εύκολες λύσεις των λυόμενων αιθουσών, οι οποίες μπορεί να αποτελούν λύση ανάγκης, όχι όμως μόνιμη λύση για το δημόσιο νηπιαγωγείο.