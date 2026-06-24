Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας τίμησε τους αποφοίτους του 2026 με επίτιμο προσκεκλημένο τον Eric Topol

Σε μια λαμπρή τελετή αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας απένειμε πτυχία στους αποφοίτους του προγράμματος Ιατρικής (MD), καθώς και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Οικογενειακής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας, παρουσία ακαδημαϊκών, επισήμων και συγγενών και φίλων των αποφοίτων από όλο τον κόσμο.

Κεντρική στιγμή της τελετής αποτέλεσε η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα Επιστημών (Ιατρικής) στον διεθνούς φήμης ιατρό και ερευνητή Καθηγητή Eric Topol, ιδρυτή και διευθυντή του Scripps Research Translational Institute στις ΗΠΑ. Στην εμπνευσμένη ομιλία του, ο Καθηγητής Topol ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που θα διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ιατρικής. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ενσυναίσθηση, η εμπιστοσύνη και η ανθρώπινη σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενούς θα παραμείνουν αναντικατάστατα στοιχεία της ιατρικής πρακτικής.

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Άδωνις Ιωαννίδης, συνεχάρη τους αποφοίτους για την αφοσίωση και την επιμονή τους, ενώ ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, τόνισε ότι οι νέοι απόφοιτοι εντάσσονται πλέον σε ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο αποφοίτων που συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο της υγείας και της κοινωνίας, καλώντας τους να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να υπηρετούν με ήθος και υπευθυνότητα.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, επεσήμανε ότι, παρά τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η ποιότητα της φροντίδας θα εξακολουθεί να βασίζεται στην επιστημονική γνώση, την ακεραιότητα και την ανθρώπινη προσέγγιση.

Στο πλαίσιο της τελετής απονεμήθηκε επίσης το Βραβείο Ιδρυτών της Ιατρικής Σχολής ‘Peter Kopelman και Ανδρέα Χαραλάμπους’ για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση, ενώ οι νέοι ιατροί απήγγειλαν τον Όρκο του Ιπποκράτη, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδό τους στο ιατρικό λειτούργημα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση προς τιμήν των αποφοίτων, αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά τον διεθνή χαρακτήρα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς και την αποστολή της να εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας που διαμορφώνουν το μέλλον της ιατρικής παγκοσμίως.