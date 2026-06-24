Κράτος Μαφία: «Να μην μείνει το πόρισμα στα συρτάρια» – Οι εισηγήσεις δύο νομικών για τα επόμενα βήματα

Πρέπει άμεσα να διοριστεί ανεξάρτητος ή ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές είτε από την Κύπρο είτε από το εξωτερικό, δήλωσε ο δικηγόρος Χρίστος Κληρίδης. Ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης, εισηγήθηκε όπως το Υπουργικό Συμβούλιο διορίσει και ως σύμβουλους τους επιθεωρητές που έκαναν το πόρισμα, επισημαίνοντας την γνώση τους περί του αντικειμένου.

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Οι κύριος Κληρίδης ρωτήθηκε για την άποψή τους για την υπόθεση, μετά την ανακοίνωση του Εισαγγελικού Συμβουλίου της Νομικής Υπηρεσίας για την άμεση διαβίβαση στην Αστυνομία και στο Υπουργικό Συμβούλιο της Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και της Τελικής Έκθεσης των Λειτουργών Επιθεώρησης για την έρευνα, που αφορά το βιβλίο «Κράτος Μαφία», με στόχο την ταχύτερη δυνατή έναρξη ποινικής διερεύνησης πιθανών αδικημάτων.

Ρωτήθηκαν αν θα πρέπει να διοριστεί άμεσα ανεξάρτητος ερευνητής, και πώς σχολιάζουν την χθεσινή διάσκεψη Τύπου του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Χρίστος Κληρίδης

«Σίγουρα πρέπει να διοριστεί ανεξάρτητος ποινικός, ανακριτής ή ανακριτές. Το κατά πόσον θα είναι Κύπριοι από το εξωτερικό, εξαρτάται βεβαίως από το τι επιδιώκει κάποιος», ανέφερε ο κ. Κληρίδης.

Είπε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο διορισμού ξένου «για σκοπούς εντυπώσεων και μόνον για την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του ποινικού πορίσματος». Όμως, αν θα γίνει αυτό, πρόσθεσε, «συνιστώ να είναι με την συνεργασία Κύπριου δικηγόρου, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα τα θέματα των διαδικασιών, των πρακτικών που αφορούν την ποινική δίκη». Από εκεί και πέρα, η απόφαση πρέπει να παρθεί «κατεπειγόντως», ανέφερε.

«Διότι κάθε μέρα που περνά, βλέπετε πως και η δημοσιότητα που προσλαμβάνει το θέμα δεν είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης. Άρα, άμα ξεκινήσει μια ποινική ανάκριση, τότε και τα σχόλια και οι ανακοινώσεις και η κομματικοποίηση σε κάποιον βαθμό του όλου θέματος θα πάψουν να υφίστασται, διότι μπαίνουμε πλέον σε μια άλλη διαδικασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές υποθέσεις», είπε ο κ. Κληρίδης.

Σημείωσε ότι για τον ίδιο υπάρχει ένα «πρόβλημα», το οποίο έχει να κάνει με την πιθανή σύσταση από τους ποινικούς ανακριτές για δίωξη «για ορισμένα θέματα ή και για όλα εναντίον του τέως Προέδρου ή και άλλων». Η απόφαση, είπε, σύμφωνα με το κυπριακό Σύνταγμα, αν θα γίνει ποινική δίωξη και η σύνταξη των κατηγορητήριων, τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα. Το πρόβλημα το οποίο θα προκύψει, σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη είναι ότι ο νυν Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός του είπαν ότι δεν θέλουν να έχουν την οποιαδήποτε ανάμειξη στο όλο θέμα. «Άρα, αν αυτό συμπεριλαμβάνει και τη λήψη της τελικής απόφασης, κατά πόσον θα υπάρξει δίωξη ή όχι, που υποψιάζομαι πως ναι, διότι οι λόγοι για τους οποίους αυτοεξαιρέθηκαν εξακολουθούν να ισχύουν και για τα θέματα αυτά - την απόφαση δηλαδή για την ποινική δίωξη ή όχι, τότε θα υπάρξει πρόβλημα, διότι το χειρότερο που μπορεί να γίνει είναι να έχουμε πόρισμα ποινικών ανακριτών το οποίο να μείνει στα συρτάρια, να μην προωθείται με τον άλφα ή βήτα τρόπο».

«Χρειάζεται προνοητικότητα από τώρα για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα», είπε ο κ. Κληρίδης.

Σχολιάζοντας την χθεσινή διάσκεψη Τύπου του τέως Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Κληρίδης είπε ότι ο ίδιος δεν είναι υπέρ των δημοσίων συνεντεύξεων «είτε εν δυνάμει υπόπτων, είτε υπόπτων, είτε κατηγορουμένων».

«Ό,τι έχουν να πουν θα το πουν εκεί που πρέπει στο αρμόδιο δικαστήριο. Συνεπώς και το παράπονο ότι δεν λήφθησαν συγκεκριμένες καταθέσεις επί των θεμάτων που καλύπτονται από το πόρισμα, αυτό μπορεί να το πει στους ποινικούς ανακριτές και θα διαφανεί επίσης πώς και εάν επηρέασε την έκβαση του πορίσματος της Επιτροπής», πρόσθεσε.

Από εκεί και πέρα όμως, τίθεται το ερώτημα, είπε ο κ. Κληρίδης, κατά πόσο ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπήκε στην ουσία και αν είπε ακριβώς εκείνο που θα έλεγε εάν τον ρωτούσαν για τα συγκεκριμένα εφτά ή τόσα θέματα. «Δυστυχώς επί της ουσίας των θεμάτων που ήγηρε, δεν τοποθετήθηκε συγκεκριμένα με λεπτομέρειες και με τεκμήρια ο τέως Πρόεδρος», πρόσθεσε. «Περιορίστηκε σε γενικόλογες τοποθετήσεις και αοριστίες», είπε.

Σημείωσε ότι αν ο στόχος της διάσκεψης ήταν να κλονιστεί το πόρισμα επί των συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούσαν τον τέως Πρόεδρο, «δεν νομίζω να επετεύχθη αυτό, κάθε άλλο. Δημιουργήθηκαν περισσότερα ερωτηματικά παρά οι απαντήσεις που δόθησαν».

Αχιλλέας Δημητριάδης

Ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης, ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ για το ζήτημα, ανέφερε ότι η ουσία βρίσκεται σε τέσσερα σημεία - ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, ανεξάρτητος δημόσιος κατήγορος ή εισαγγελέας, τροποποίηση του νόμου για την Αρχή κατά της Διαφθοράς, για να έχει ανακριτικές εξουσίες και τροποποίηση του Συντάγματος εάν το προαναφερόμενο δεν επιτρέπεται «και αν θέλουμε να δώσουμε και δικαίωμα» να κάνει και ποινικές κατηγορίες η Αρχή.

Ο κ. Δημητριάδης, ο οποίος έκανε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ αμέσως μετά την ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για πρόθεση του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμό ανακριτικής ομάδας, το συντομότερο δυνατό, είπε ότι αυτό είναι κάτι «πολύ σημαντικό και θετικό». «Καλό θα ήταν να σκεφτούν να βάλουν και ως σύμβουλους τους επιθεωρητές που έκαναν το πόρισμα», ύστερα από έρευνες δύο χρόνων, είπε, επισημαίνοντας τη γνώση του αντικειμένου από αυτούς.

Σημείωσε ότι θα πρέπει επιπρόσθετα να διοριστεί και ανεξάρτητος ιδιώτης εισαγγελέας ή δημόσιος κατήγορος. Όπως στις άλλες υποθέσεις, η Αστυνομία σε συνεργασία με την Εισαγγελία παίρνει συμβουλές πώς προχωρά, έτσι και ο ιδιώτης εισαγγελέας ή δημόσιος κατήγορος, είπε, θα συμβουλεύει την ανεξάρτητη ομάδα ανακριτών τί να κάνουν, πώς να στοιχειοθετήσουν την υπόθεση και πώς θα σχηματιστεί το κατηγορητήριο.

Το τρίτο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Δημητριάδης, αφορά στον νόμο για την Αρχή κατά της Διαφθοράς, ο οποίος, είπε, είναι «ξεδοντιασμένος από το 2022». «Το ήξερε η Βουλή. Παρόλα ταύτα άφησε μία ξεδοντιασμένη Αρχή, η οποία δεν μπορεί να πάρει ανακριτική κατάθεση. Λάθος. Τώρα θα μας πάρει ακόμα δύο χρόνια, θα ξοδέψουμε άλλο 1,3 εκατομμύριο, θα ξοδέψουμε και φαιά ουσία να γράψουμε ακόμα τρεις χιλιάδες σελίδες», είπε ο κ. Δημητριάδης.

Άρα, πρέπει να αλλάξει ο νόμος, είπε κάνοντας αναφορά στο τέταρτο σημείο. Σημείωσε ότι αν χρειάζεται ο νόμος να αλλάξει και το Σύνταγμα για να δοθεί στην Αρχή και εισαγγελική εξουσία, «δηλαδή να κάνουν και κατηγορίες όπως μπορούμε κάλλιστα να το κάνουμε, να τροποποιηθεί και το Σύνταγμα».

Ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση κατέθεσε 54 νομοσχέδια στη Βουλή, και διερωτήθηκε γιατί δεν κατέθεσε ένα και για τροποποίηση του Άρθρου 113 του Συντάγματος, κάτι, που όπως είπε, ήταν και προεκλογική δέσμευση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς για το πώς θα γίνει διορισμός ανεξάρτητου δημόσιου κατήγορου ή εισαγγελέα με την αυτοεξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα, ο κ. Δημητριάδης είπε ότι μπορεί να τον διορίσει το Εισαγγελικό Συμβούλιο, το οποίο έβαλε στη θέση του ο Γ. Εισαγγελέας.