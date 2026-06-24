«Δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ, αν επιβληθούν θα τερματιστούν οι διαπραγματεύσεις» λέει ο Τραμπ

Νέα ανάρτηση για τα Στενά του Ορμούζ έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/6) ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι δεν υπάρχουν διόδια για τη διέλευση από την πλωτή οδό απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση με τερματισμό των διαπραγματεύσεων .

«Το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι, παρά τις προβληματικές ψευδείς ειδήσεις που αναφέρουν το αντίθετο, «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΟΔΙΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΧΡΕΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ. Εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως! Επιπλέον, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν, ούτε έχουν αποδεσμευτεί από τα χρήματά τους σε αυτούς, από τις ΗΠΑ. Θα αποδεσμεύσουμε μέρος των χρημάτων τους, τα οποία ελέγχονται πλήρως από εμάς, στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, για την αγορά καλαμποκιού, σιταριού, σόγιας και άλλων. Τα τρόφιμα είναι απεγνωσμένα απαραίτητα στο Ιράν και θα τα αγοράζουμε αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Η ανάρτηση ήρθε ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με εταιρείες όπλων στον Λευκό Οίκο, καθώς η κυβέρνησή του πιέζει για την επέκταση της παραγωγής όπλων μετά τον πόλεμο στο Ιράν και άλλες συγκρούσεις που μείωσαν το οπλοστάσιο των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προμηθεύσει μεγάλες ποσότητες όπλων σε συμμάχους, ενώ παράλληλα έχουν χρησιμοποιήσει πολλά πυρομαχικά, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα βασικών όπλων αεράμυνας και ακριβείας.

Η συνάντηση της Τετάρτης σηματοδοτεί τη δεύτερη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων αμυντικών εταιρειών με επίκεντρο την αύξηση της παραγωγής όπλων.

Ωστόσο το Ιράν ετοιμάζεται σύμφωνα με πληροφορίες να αρχίσει να χρεώνει διόδια μετά την παρέλευση των 60 ημερών που ορίζει το μνηνόνιο το οποίο υπεγράφη με τις ΗΠΑ.

Και το ζήτημα δεν είναι μόνο χρηματικό αλλά κυρίως ποιος έχει τον έλεγχο στη ναυτική οδό μετά από τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέδριο στο Αζερμπαϊτζάν, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι το μνημόνιο ήταν «μια δήλωση της ήττας της Αμερικής».

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε: «Η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν αποτέλεσμα πίεσης και εξαναγκασμού, αλλά μάλλον αποτέλεσμα της αντίστασης και της εξουσίας του γενναίου ιρανικού έθνους.

«Γι' αυτό το μνημόνιο συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ έγινε μια δήλωση της ήττας της Αμερικής».

Νωρίτερα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είχε κάνει γνωστό ότι πλοία έχουν ήδη διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ βάσει του σχεδίου που έχει καταρτιστεί. «Πλοία έχουν ήδη αρχίσει να περνούν βάσει του σχεδίου», δήλωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού, αρνούμενος να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τα πλοία που διέσχισαν τον δίαυλο.

Τουλάχιστον δύο πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου και ένα φορτηγό πλοίο έπλευσαν τις τελευταίες 12 ώρες μέσω των Στενών στο πλαίσιο του σχεδίου, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων LSEG.

Επιπρόσθετα, τουλάχιστον 35 άλλα εμπορικά πλοία, κυρίως πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, φορτηγά πλοία και πλοία εμπορευματοκιβωτίων, ετοιμάζονται να πλεύσουν μέσω των Στενών, σύμφωνα με τους LSEG και MarineTraffic, με βάση ανάλυση του Reuters για τις κινήσεις των πλοίων.

Το σχέδιο, το οποίο χρειάστηκε μήνες για να ολοκληρωθεί, θα επιτρέψει σε εκατοντάδες πλοία με περίπου 11.000 ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε χθες ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αρσένιο Ντομίνγκες.

Στο μεταξύ ασαφές παραμένει το τοπίο για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «θα επιτραπεί η είσοδος επιθεωρητών όπου βρίσκεται το ουράνιο του Ιράν» και πρόσθεσε ότι δε υπάρχει «καμία βιασύνη για την είσοδο επιθεωρητών σε ιρανικές εγκαταστάσεις».

Ο επικεφαλής της πυρηνικής υπηρεσίας του ΟΗΕ άφησε να εννοηθεί την Τετάρτη (24/6) ότι επιθεωρητές του θα επισκεφθούν τις ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού πυρηνικού καυσίμου κάποια στιγμή.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι το ζήτημα των πυρηνικών επιθεωρήσεων θα διευθετηθεί μόνο με μια τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Καρί, Γκαριμπαμπαντί, ένας από τους κορυφαίους διαπραγματευτές του Ιράν και αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της χώρας, δήλωσε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν είχαν συναντηθεί με τον επικεφαλής της πυρηνικής εποπτικής αρχής των Ηνωμένων Εθνών, της ΔΟΑΕ, στην Ελβετία το Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Ακόμη επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν σχέδια να επιτραπεί στους επιθεωρητές της ΔΟΑΕ να επισκεφθούν ευαίσθητες πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν τον Ιούνιο του 2025 από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Αυτά τα ζητήματα θα εξεταστούν και θα διευθετηθούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας και ως αποτέλεσμα της πρακτικής δράσης του άλλου μέρους για τον τερματισμό όλων των κυρώσεων», τόνισε ακόμη

Το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα δεν ορίζει χρονοδιάγραμμα για τις ανανεωμένες επιθεωρήσεις της ΔΟΑΕ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, λέγοντας μόνο ότι όλα τα θέματα που σχετίζονται με το ιρανικό πρόγραμμα εμπλουτισμού θα συμφωνηθούν ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας.