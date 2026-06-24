Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Παν. Νεάπολις Πάφος και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑΛ) υπέγραψαν την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 Μνημόνιο Συνεργασίας, θέτοντας το πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Δρ. Γιάννης Μπέλλος και ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, κ. Τσουλόφτας, κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού στη Λεμεσό.

Η συμφωνία δημιουργεί ένα πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει την παροχή ευκαιριών πρακτικής άσκησης και τοποθέτησης φοιτητών, τη συνεργασία σε διπλωματικές εργασίες και ερευνητικές δραστηριότητες, τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών, επιστημονικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων, καθώς και την ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και του δημόσιου τομέα, προσφέροντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρίες και δεξιότητες που ενισχύουν την επαγγελματική τους προοπτική.

Από πλευράς του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Παναγιώτης Στυλιανίδης, Επίκουρος Καθηγητής Μεταλλικών Κατασκευών και Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ανθεκτικότητα Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης», καθώς και η κα Μίνα Μπακαβέλου, Συντονίστρια του Γραφείου Σταδιοδρομίας, Διασύνδεσης και Αποφοίτων.

Από πλευράς του ΕΟΑ Λεμεσού παρευρέθηκαν ο κ. Σωκράτης Μεταξάς, Γενικός Διευθυντής, η κα Ιωάννα Χρίστου, Οικονομική Διευθύντρια, ο κ. Γρηγόριος Παναγιώτου, Ανώτερος Εκτελεστικός Μηχανικός και Προϊστάμενος Τομέα Υποδομών, η κα Εύη Λάμπρου, Λειτουργός Λογιστηρίου (με νομική κατεύθυνση), η κα Ειρήνη Μιλτιάδους, Λειτουργός Λογιστηρίου και η κα Μέλανη Χριστοδούλου, Εκτελεστικός Μηχανικός.

Οι δύο οργανισμοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την έναρξη της συνεργασίας και επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να προχωρήσουν στην υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τη διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για φοιτητές, αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.