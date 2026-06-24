Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για το μέλλον των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2028–2034

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026, στο Cisco Innovation Hub του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η εκδήλωση με τίτλο «The Future of EU Funding 2028–2034: Shaping Europe’s Next Generation of Programmes, Innovation and Growth», η οποία διοργανώθηκε από την GrantXpert Consulting σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με χορηγό την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών, δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων, νεοφυών εταιρειών και άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Ανδρέας Ευσταθίου, ενώ η Δρ. Σίλια Χατζηχριστοδούλου, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της GrantXpert Consulting και Διευθύντρια του Future Skills Hub του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας των οργανισμών για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028–2034, σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αυξάνεται συνεχώς.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Ευρωβουλευτής κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ο οποίος παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον σχεδιασμό του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις στρατηγικές προτεραιότητες που διαμορφώνονται για την επόμενη επταετία, καθώς και τις ευκαιρίες που αναμένεται να δημιουργηθούν για τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς τους.

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ειδικά βιντεοσκοπημένα μηνύματα από τους Ευρωβουλευτές Siegfried Mureșan και Elisavet Vozemberg-Vrionidi, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που θα καθορίσουν το μέλλον των ευρωπαϊκών επενδύσεων.

Ακολούθησε συζήτηση πάνελ με τη συμμετοχή του κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα, της κας Μαριλένας Παρασκευά, Προϊσταμένης Προγραμμάτων Χρηματοδότησης του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, του Δρ. Στυλιανού Μαυρομουστάκου, Διευθυντή του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, και του Καθηγητή Πάνου Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανη Έρευνας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν οι βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034, με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα απαιτήσει η αγορά εργασίας του μέλλοντος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στη σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού στα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς η αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει σε ολοένα και περισσότερους οργανισμούς να υποβάλλουν ποιοτικές προτάσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη στρατηγική προετοιμασία, τη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών και τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμου οράματος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της κυπριακής κοινότητας για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων.

Η GrantXpert Consulting επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της να συνεχίσει να στηρίζει οργανισμούς από την Κύπρο και το εξωτερικό στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έργων με ουσιαστικό και μακροχρόνιο αντίκτυπο για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.