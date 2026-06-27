Κοινό μέτωπο τεσσάρων Κινήσεων στην ΟΕΛΜΕΚ – Οι βασικές διεκδικήσεις

Κοινό πλαίσιο αρχών, θέσεων και διεκδικήσεων εξέδωσαν οι τέσσερις συνεργαζόμενες Κινήσεις στην ΟΕΛΜΕΚ, Προοδευτική, ΔΗΚΙ, ΑΦΕΚ και Νέα Κίνηση, οι οποίες δηλώνουν ότι ενώνουν δυνάμεις και αναλαμβάνουν την ευθύνη της πλειοψηφίας στην ηγεσία της Οργάνωσης. Στο κείμενο που δημοσιοποίησαν, θέτουν ως κοινό στόχο μια ΟΕΛΜΕΚ ισχυρή, αξιόπιστη, διεκδικητική και δημοκρατική, η οποία θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και θα λειτουργεί με διαφάνεια, λογοδοσία και ενεργό συμμετοχή των μελών της.

Κοινές διεκδικήσεις

Στην κορυφή των διεκδικήσεων βρίσκεται το σύστημα διορισμών. Οι τέσσερις Κινήσεις ζητούν άμεση αναθεώρηση της νομοθεσίας πριν από το 2027, ώστε να αποτραπούν, όπως σημειώνουν, κρίση και αδιέξοδα στη Δημόσια Εκπαίδευση. Υπερασπίζονται τη διατήρηση του καταλόγου διοριστέων και δηλώνουν ότι δεν θα αποδεχθούν θυματοποίηση εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, συμβασιούχων και αντικαταστατών.

Για την αξιολόγηση, διεκδικούν αλλαγές στο νέο σύστημα, με στόχο αξιοκρατία, αντικειμενικότητα, διαφάνεια και ίση μεταχείριση. Ζητούν επίσης βελτίωση προβληματικών πτυχών, όπως η εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης από το 2026-2027 και ο ρόλος του ανώτερου εκπαιδευτικού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θωράκιση των εκπαιδευτικών απέναντι στη βία, τις απειλές, τη στοχοποίηση και τις αβάσιμες καταγγελίες. Οι Κινήσεις ζητούν ουσιαστική νομική προστασία, σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης περιστατικών βίας και ασφαλή σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο για το δημόσιο σχολείο περιλαμβάνονται η ενίσχυση δομών στήριξης μαθητών και σχολικών μονάδων, η αντιμετώπιση της παραβατικότητας, η αξιολόγηση και βελτίωση Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων, καθώς και η ενίσχυση της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.

Εκσυχρονισμός ΟΕΛΜΕΚ

Στα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά, ζητούν αποκατάσταση αδικιών, βελτίωση του τρόπου υπολογισμού σύνταξης και εφάπαξ, κατάργηση πέναλτι στις συντάξεις και κατάργηση της μείωσης 10% στην κλίμακα Α8 για νεοεισερχόμενους. Για προαγωγές και στελέχωση, διεκδικούν διαφανές σύστημα υπολογισμού θέσεων, ισότιμη συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων, αύξηση οργανικών θέσεων και παιδαγωγική κατάρτιση εντός εργασιακού χρόνου.

Τέλος, προτάσσουν τον εκσυγχρονισμό της ΟΕΛΜΕΚ, με ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας της, πρόσληψη επαγγελματία εκπροσώπου επικοινωνίας, μόνιμη νομική υποστήριξη, καταστατικές αλλαγές, διαφάνεια, λογοδοσία, διάλογο με τη βάση και διαφανή αξιοποίηση της περιουσίας της, περιλαμβανομένου του τεμαχίου γης στο Παραλίμνι.