Το Morfosis απαντά για το λουκέτο: «Προσωρινό διοικητικό θέμα, όχι ζήτημα ασφάλειας»

Τη δική του απάντηση στα δημοσιεύματα και στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για ανάκληση της άδειας λειτουργίας του δίνει το ιδιωτικό δημοτικό σχολείο Morfosis, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα προσωρινό διοικητικό ζήτημα που αφορά τις εγκαταστάσεις του στο Κολόσσι.

Το Υπουργείο Παιδείας είχε ανακοινώσει ότι ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς οι κτηριακές εγκαταστάσεις του δεν διαθέτουν τα πιστοποιητικά καταλληλότητας και τις άδειες που απαιτεί η νομοθεσία. Παράλληλα, κάλεσε τους γονείς των επηρεαζόμενων μαθητών να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη μετεγγραφή των παιδιών τους σε δημόσιο ή άλλο εγκεκριμένο ιδιωτικό σχολείο για τη σχολική χρονιά 2026 με 2027.

Σε ανακοίνωσή του, το Morfosis αναφέρει ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με την άδεια λειτουργίας αφορούν αποκλειστικά τις προσωρινές εγκαταστάσεις του σχολείου στο Κολόσσι και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών χρήσης του υποστατικού από τις αρμόδιες αρχές.

Η διεύθυνση του σχολείου τονίζει ότι το μέτρο είναι προσωρινό και υποστηρίζει ότι δεν συνδέεται με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την ασφάλεια των μαθητών ή τον επαγγελματισμό του προσωπικού.

Όπως αναφέρεται, το Morfosis βρίσκεται σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι διαδικασίες που εκκρεμούν. Το σχολείο εκφράζει, παράλληλα, τη βεβαιότητα ότι το ζήτημα θα επιλυθεί μέσω της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στην ανέγερση της νέας σχολικής μονάδας, η οποία, σύμφωνα με τη διεύθυνση, προχωρεί βάσει του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να υποδεχθεί μαθητές από τη σχολική χρονιά που αρχίζει το 2027.

Το σχολείο επισημαίνει ότι δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης για περισσότερα από δεκατρία χρόνια και ευχαριστεί τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα για την εμπιστοσύνη και την υπομονή τους, διαβεβαιώνοντας ότι θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του, όταν υπάρξουν εξελίξεις.