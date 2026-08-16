Οι μικρές οθόνες δεν τους φτάνουν πια - 7 στους 10 Ευρωπαίους θέλουν αναδιπλούμενο κινητό

Επτά στους δέκα Ευρωπαίους επιθυμούν την ευελιξία ενός λεπτού τηλεφώνου για καθημερινή χρήση, το οποίο μπορεί να ξεδιπλώνεται προσφέροντας μεγαλύτερη οθόνη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας. Είτε πρόκειται για την ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών εφαρμογών (multitasking), την προσθήκη σημειώσεων σε ένα έγγραφο ή την επεξεργασία ενός βίντεο, οι σημερινοί χρήστες ωθούν τις μικρές οθόνες των έξυπνων κινητών τηλεφώνων στα όριά τους.

Η συντριπτική πλειοψηφία (85%) των Ευρωπαίων χρηστών που συμμετείχαν στην έρευνα (στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία) δηλώνει ότι έχει ξεκινήσει μία εργασία στο κινητό, την οποία άφησε στη μέση για να την ολοκληρώσει αργότερα σε μία συσκευή με μεγαλύτερη οθόνη. Σχεδόν το ένα τρίτο (29%) αναφέρει συγκεκριμένα τον περιορισμένο χώρο της οθόνης ως βασική αιτία δυσαρέσκειας κατά την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών, ενώ ένας στους τέσσερις (25%) ενοχλείται από τη συνεχή εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών ή καρτελών. Αυτοί οι περιορισμοί αποτελούν τη βασική αιτία που πολλές εργασίες μένουν ημιτελείς. Οι πιο συνηθισμένες αφορούν τις online αγορές ή τη σύγκριση προϊόντων (26%), την ανάγνωση ή τον έλεγχο σημαντικών εγγράφων (26%), καθώς και την επεξεργασία φωτογραφιών ή βίντεο (21%). Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύονται στο πλαίσιο του Galaxy Unpacked, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, όπου και η Samsung αποκάλυψε το επόμενο κεφάλαιο στην καινοτομία των αναδιπλούμενων συσκευών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 4.006 χρηστών smartphone στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία τον Ιούλιο του 2026 από την Censuswide.

Περισσότερος χώρος για όσα έχουν πραγματική σημασία

Όταν μία εργασία περιλαμβάνει σημαντικές λεπτομέρειες ή αποφάσεις, οι χρήστες συχνά χρειάζονται περισσότερο χώρο για να εξετάσουν τα δεδομένα που έχουν μπροστά τους. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν ότι αναβάλλουν, ελέγχουν ξανά ή μεταφέρουν εργασίες σε άλλες συσκευές, υπό τον φόβο μήπως τους ξεφύγει κάποια λεπτομέρεια ή κάνουν λάθος. Αυτό παρατηρείται συχνότερα κατά τη συμπλήρωση φορμών (26%), τον έλεγχο λογαριασμών, συμβολαίων ή επίσημων εγγράφων (21%), καθώς και κατά την πραγματοποίηση πληρωμών ή μεταφορών χρημάτων (19%). Οι χρήστες θεωρούν, όλο και περισσότερο, την εξέλιξη των αναδιπλούμενων συσκευών ως μία πρακτική λύση σε αυτές τις ανάγκες. Ως τα σημαντικότερα οφέλη αναδεικνύονται η ταυτόχρονη σύγκριση πληροφοριών στην οθόνη (31%), η ολοκλήρωση εργασιών χωρίς την ανάγκη εναλλαγής συσκευών (30%) και η προβολή περιεχομένου, η ανάγνωση ή το gaming σε μεγαλύτερη οθόνη (29%).

Η επιλογή της συσκευής παίζει καθοριστικό ρόλο. Πλέον, τα smartphones υποστηρίζουν ένα τεράστιο μέρος της καθημερινής λήψης αποφάσεων. Χάρη στην αυξημένη επεξεργαστική ισχύ τους, έχουν ουσιαστικά μετατραπεί σε «κέντρα ελέγχου» τσέπης που εκτελούν ταυτόχρονα πολλαπλές, απαιτητικές εργασίες. Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (48%) χρησιμοποιούν το κινητό τους για τη διαχείριση οικονομικών, λογαριασμών, τραπεζικών συναλλαγών, ασφαλειών ή φορμών. Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα (42%) παρακολουθούν βίντεο, παίζουν παιχνίδια ή διαβάζουν περιεχόμενο ενώ ταυτόχρονα στέλνουν μηνύματα ή κάνουν αναζητήσεις. Πάνω από το ένα τρίτο (38%) περιηγείται ταυτόχρονα σε πολλαπλές ιστοσελίδες ή σε ροές κοινωνικών δικτύων. Καθώς οι καταναλωτές αναζητούν συσκευές που συνδυάζουν τη φορητότητα με τη μεγαλύτερη επιφάνεια οθόνης, τα αναδιπλούμενα smartphones έχουν πάψει να αποτελούν μία καινοτομία για λίγους και έχουν εξελιχθεί σε μία πρακτική λύση για την καθημερινή παραγωγικότητα και ψυχαγωγία.

Η Samsung παρουσίασε για πρώτη φορά την κατηγορία των αναδιπλούμενων συσκευών πριν από επτά χρόνια. Ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer της Samsung Europe, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η σχέση κάθε ανθρώπου με την τεχνολογία είναι μοναδική, ώστόσο, όλοι περιμένουν πλέον από τα smartphones τους να υποστηρίζουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο ζουν, εργάζονται και δημιουργούν. Για αυτόν τον λόγο, ο σχεδιασμός της συσκευής έχει πλέον εξίσου μεγάλη σημασία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η συσκευή πρέπει να εναρμονίζεται απρόσκοπτα με την καθημερινή χρήση, αντί να αναγκάζει τους χρήστες να προσαρμόζονται σε αυτήν. «Η συγκεκριμένη έρευνα επιβεβαιώνει όσα έχουμε διδαχθεί μέσα από επτά γενιές μηχανικής στις αναδιπλούμενες συσκευές, αλλά και από τον συνεχή διάλογο με τους πελάτες μας. Ο κόσμος εκτιμά το πρακτικό μέγεθος ενός κανονικού τηλεφώνου για την καθημερινότητα, αλλά αναζητά περισσότερο χώρο στην οθόνη όταν οι απαιτήσεις της εργασίας το επιβάλλουν», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ