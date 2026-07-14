Έργα €125 εκατ. στα σχολεία τη νέα χρονιά- Το ΥΠΑΝ παρουσιάζει το πλάνο για τις σχολικές υποδομές ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς

Σε εξέλιξη ή έτοιμα να ξεκινήσουν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκονται 23 έργα μεγάλης κλίμακας συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά τα €125 εκατ., σύμφωνα με τον προγραμματισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, το ΥΠΑΝ αναφέρει ότι συνεχίζονται, σε συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες, δεκάδες μικρότερες εργασίες συντήρησης και βελτίωσης με στόχο την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των δημόσιων σχολείων κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Σύμφωνα με τον κατάλογο που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο, το μεγαλύτερο έργο αφορά την ανέγερση της νέας Τεχνικής Σχολής Πράσινων Επαγγελμάτων Αγίου Λαζάρου στην Αραδίππου, συνολικής δαπάνης €36,5 εκατ., ενώ ακολουθεί η ανέγερση της νέας Τεχνικής Σχολής Λεμεσού και Παραρτήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, προϋπολογισμού €33,7 εκατ..

Μεταξύ των μεγαλύτερων έργων περιλαμβάνονται επίσης η αντικατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς (€7,3 εκατ.), η αντισεισμική αναβάθμιση και γενική βελτίωση του Γυμνασίου Κωνσταντινουπόλεως στη Λευκωσία (€6,6 εκατ.), η επέκταση και αντισεισμική αναβάθμιση της Β΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού (€6,5 εκατ.), η ανέγερση - αντικατάσταση του ΙΖ Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λεμεσού (€6,4 εκατ.) και η ανέγερση, επέκταση και γενική βελτίωση του ΣΤ΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού (€5,7 εκατ.).

Σημαντικές παρεμβάσεις προγραμματίζονται ακόμη στην Πάφο, με την επέκταση και γενική βελτίωση του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Χλώρακας (€4,7 εκατ.), καθώς και στη Λάρνακα, όπου περιλαμβάνονται οι αντισεισμικές αναβαθμίσεις του Ευρυβιάδειου Γυμνασίου (€5,1 εκατ.) και του Γυμνασίου Δροσιάς (€4,1 εκατ.).

Παράλληλα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει νέα δημόσια νηπιαγωγεία σε Λακατάμια και Μανδριά, επεκτάσεις σε σχολεία σε Τσέρι, Ψημολόφου, Κίτι, Δρομολαξιά και Κάτω Πολεμίδια, προσθήκη ορόφου στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, μετατροπές εργαστηρίων στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου και Νήσου, καθώς και εργασίες συντήρησης και βελτίωσης σε σχολικές μονάδες σε ολόκληρη την Κύπρο.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των δημόσιων σχολείων, ενώ παράλληλα συνεχίζονται, σε συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες, έργα μικρότερης κλίμακας που αφορούν συντηρήσεις και βελτιώσεις σχολικών εγκαταστάσεων.

Η ανακοίνωση του ΥΠΑΝ έρχεται μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις σχολικές υποδομές, η οποία κατέγραψε την ανάγκη επιτάχυνσης των μόνιμων έργων, ώστε να περιοριστεί σταδιακά η εξάρτηση των δημόσιων σχολείων από τις προκατασκευασμένες αίθουσες.