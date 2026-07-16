Υπουργείο Παιδείας για έκθεση Ελεγκτικής: Διαχρονικά τα ζητήματα ασφάλειας στα σχολεία – Ήδη σε εξέλιξη συγκεκριμένος σχεδιασμός

Τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας που καταγράφονται στην Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι διαχρονικά και ήδη αντιμετωπίζονται μέσα από συγκεκριμένο σχεδιασμό και παρεμβάσεις, επεσήμανε το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι έχει λάβει γνώση της Έκθεσης και υπογραμμίζει πως η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού των σχολείων αποτελεί «σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Όπως σημειώνει, η δημοσιοποίηση της Έκθεσης το βρίσκει με συγκεκριμένο προγραμματισμό ήδη σε εξέλιξη, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια εφαρμόζεται ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναβάθμισης σχολικών υποδομών, το οποίο περιλαμβάνει νέες σχολικές μονάδες, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, εργασίες συντήρησης, αναβάθμιση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση κλιματιστικών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΥΠΑΝ, η αντισεισμική αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων παγκύπρια έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 90%.

Μεταξύ των ενεργειών που προωθούνται περιλαμβάνονται η δημιουργία συγκεντρωτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή στοιχείων των δημόσιων σχολικών κτηρίων, η κεντρική παρακολούθηση των γραπτών εκτιμήσεων κινδύνου και των σχεδίων πολιτικής άμυνας, καθώς και η εφαρμογή δειγματοληπτικών ελέγχων από τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Το Υπουργείο αναφέρει επίσης ότι εντατικοποιεί την επιμόρφωση των προέδρων των επιτροπών ασφάλειας των σχολικών μονάδων, ενώ προωθεί εργασίες για την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας και εκθέσεων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων των ΤΕΣΕΚ.

Την ίδια ώρα, υπενθυμίζει ότι η συντήρηση και η πιστοποίηση των σχολικών κτηρίων αποτελούν, βάσει του θεσμικού πλαισίου, ευθύνη των Σχολικών Εφορειών, προσθέτοντας ότι το ΥΠΑΝ ενισχύει τον εποπτικό και συντονιστικό του ρόλο μέσω τυποποιημένων διαδικασιών, συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και μηχανισμών παρακολούθησης.

Καταληκτικά, το Υπουργείο χαρακτηρίζει την Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ως «σημαντικό εργαλείο βελτίωσης», σημειώνοντας ότι οι επισημάνσεις της θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού που βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή για τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών μονάδων.